Brobbey is veeleisend en wil naar slechts twee verschillende oorden transfereren

Brian Brobbey lijkt te azen op een vertrek bij Ajax, maar is daarbij vrij selectief, blijkt nu. Tim van Duijn van Voetbal International weet namelijk te melden dat de sterke spits Amsterdam enkel wil verruilen voor Engeland of het Midden-Oosten.
Na een zeer sterk 2023/24 wilde het afgelopen seizoen maar niet vlotten bij Brobbey. De spits kwam uiteindelijk tot slechts vier competitiedoelpunten en weet dat het de komende maanden beter zal moeten. Toch hoopt de spits op een nieuwe club, mogelijk ook om weer eens in een nieuwe omgeving terecht te komen. Stade Rennes deed een bod op de aanvaller, maar daar lijkt Brobbey niet op te willen ingaan.
"Misschien als Stade Rennes als enige optie overbleef, dat hij het gedaan had, maar het heeft zeker niet zijn voorkeur", onthult Van Duijn namelijk. Brobbey heeft namelijk specifieke wensen: "Hij hoopt op een club uit Engeland of de zandbak." In het laatste geval zou de financiële factor mogelijk een grote rol spelen, terwijl ook de salarissen aan de andere kant van de Noordzee niet misselijk zijn. In de Premier League, wat waarschijnlijk de wens van Brobbey is, kom je ook meteen in de sterkste competitie van de wereld terecht. "Clubs uit die oorden zijn echter nog niet gekomen", stelt de Ajax-watcher van Voetbal International nog.
Van Duijn weet ook waar de geruchten rondom AS Roma, Rennes en Sunderland vandaan komen. "“Hij is overgestapt naar de zaakwaarnemer van Francesco Farioli, en de clubs die worden genoemd: Roma, Rennes en Sunderland, daar heeft die zaakwaarnemer een vinger in de pap.” Alleen de Franse club toonde tot dusver interesse. "Sunderland is dus nog niet geweest voor hem, het is een beetje magertjes. Maar we hebben nog even." Brobbey kampt momenteel met een enkelblessure, waardoor Wout Weghorst de vaste spits van Ajax is. De Amsterdammers zouden Brobbey voor ruim twintig miljoen euro wel willen laten gaan.
Brobbey zal zich moeten realiseren dat hij niet veel keuze heeft. De clubs waar hij naartoe wil zijn niet in aantocht en je mag je afvragen of dat nog gaat gebeuren. Hij overschat zichzelf. Iemand zou hem ervan moeten overtuigen dat dat zo is. Als hij niet bij Ajax vertrekt gaat hij het nog lastig krijgen daar.
Ik snap Brobbey wel. Ligue 1 is natuurlijk wel een kneusjes competitie. Daar ga je naar toe als je geen ambitie, geen kwaliteiten en geen toekomst meer heb. Daar hebben we deze transferperiode al een paar van dit soort niveau spelers naar toe zien gaan. Dus logisch dat Brobbey voor het beste gaat. Of sportief het beste of financieel het beste. Zouden andere spelers die naar ligue 1 gingen een voorbeeld aan nemen.
Ik heb die hype rondom hem nooit begrepen. Zeer slechte afmaker, wel bal vast maar vaak stuk of niet in staat een complete wedstrijd te spelen. Fysiek heel sterk maar verder heel lomp. Ik heb nooit begrepen dat ze hem gratis hebben laten gaan en daarna 20 miljoen betaalt om het terug te halen. Weggegaan is niet meer terughalen tenzij het een absolute vedette is die zijn carrière wilt afsluiten (zoals Rijkaard indertijd bijv.)
Goed zo Brobbey, gewoon je eigen gang gaan en ambitie volgen en niet het voorbeeld van die Timber volgen die zich laat piepelen door zijn trainer en club. Ajax betaalt je salaris toch wel, wacht maar tot er een geschikte club voor je komt. Die Weghorst houdt toch geen hele wedstrijden vol, zeker niet in de CL.
