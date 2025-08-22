Brobbey is veeleisend en wil naar slechts twee verschillende oorden transfereren

lijkt te azen op een vertrek bij Ajax, maar is daarbij vrij selectief, blijkt nu. Tim van Duijn van Voetbal International weet namelijk te melden dat de sterke spits Amsterdam enkel wil verruilen voor Engeland of het Midden-Oosten.

Na een zeer sterk 2023/24 wilde het afgelopen seizoen maar niet vlotten bij Brobbey. De spits kwam uiteindelijk tot slechts vier competitiedoelpunten en weet dat het de komende maanden beter zal moeten. Toch hoopt de spits op een nieuwe club, mogelijk ook om weer eens in een nieuwe omgeving terecht te komen. Stade Rennes deed een bod op de aanvaller, maar daar lijkt Brobbey niet op te willen ingaan.

"Misschien als Stade Rennes als enige optie overbleef, dat hij het gedaan had, maar het heeft zeker niet zijn voorkeur", onthult Van Duijn namelijk. Brobbey heeft namelijk specifieke wensen: "Hij hoopt op een club uit Engeland of de zandbak." In het laatste geval zou de financiële factor mogelijk een grote rol spelen, terwijl ook de salarissen aan de andere kant van de Noordzee niet misselijk zijn. In de Premier League, wat waarschijnlijk de wens van Brobbey is, kom je ook meteen in de sterkste competitie van de wereld terecht. "Clubs uit die oorden zijn echter nog niet gekomen", stelt de Ajax-watcher van Voetbal International nog.

Van Duijn weet ook waar de geruchten rondom AS Roma, Rennes en Sunderland vandaan komen. "“Hij is overgestapt naar de zaakwaarnemer van Francesco Farioli, en de clubs die worden genoemd: Roma, Rennes en Sunderland, daar heeft die zaakwaarnemer een vinger in de pap.” Alleen de Franse club toonde tot dusver interesse. "Sunderland is dus nog niet geweest voor hem, het is een beetje magertjes. Maar we hebben nog even." Brobbey kampt momenteel met een enkelblessure, waardoor Wout Weghorst de vaste spits van Ajax is. De Amsterdammers zouden Brobbey voor ruim twintig miljoen euro wel willen laten gaan.