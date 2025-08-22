Live voetbal

Brobbey is veeleisend en wil naar slechts twee verschillende oorden transfereren

Brobbey is veeleisend en wil naar slechts twee verschillende oorden transfereren
Foto: © Imago
8 reacties
Mingus Niesten
22 augustus 2025, 17:54

Brian Brobbey lijkt te azen op een vertrek bij Ajax, maar is daarbij vrij selectief, blijkt nu. Tim van Duijn van Voetbal International weet namelijk te melden dat de sterke spits Amsterdam enkel wil verruilen voor Engeland of het Midden-Oosten.

Na een zeer sterk 2023/24 wilde het afgelopen seizoen maar niet vlotten bij Brobbey. De spits kwam uiteindelijk tot slechts vier competitiedoelpunten en weet dat het de komende maanden beter zal moeten. Toch hoopt de spits op een nieuwe club, mogelijk ook om weer eens in een nieuwe omgeving terecht te komen. Stade Rennes deed een bod op de aanvaller, maar daar lijkt Brobbey niet op te willen ingaan.

Artikel gaat verder onder video

"Misschien als Stade Rennes als enige optie overbleef, dat hij het gedaan had, maar het heeft zeker niet zijn voorkeur", onthult Van Duijn namelijk. Brobbey heeft namelijk specifieke wensen: "Hij hoopt op een club uit Engeland of de zandbak." In het laatste geval zou de financiële factor mogelijk een grote rol spelen, terwijl ook de salarissen aan de andere kant van de Noordzee niet misselijk zijn. In de Premier League, wat waarschijnlijk de wens van Brobbey is, kom je ook meteen in de sterkste competitie van de wereld terecht. "Clubs uit die oorden zijn echter nog niet gekomen", stelt de Ajax-watcher van Voetbal International nog.

Van Duijn weet ook waar de geruchten rondom AS Roma, Rennes en Sunderland vandaan komen. "“Hij is overgestapt naar de zaakwaarnemer van Francesco Farioli, en de clubs die worden genoemd: Roma, Rennes en Sunderland, daar heeft die zaakwaarnemer een vinger in de pap.” Alleen de Franse club toonde tot dusver interesse. "Sunderland is dus nog niet geweest voor hem, het is een beetje magertjes. Maar we hebben nog even." Brobbey kampt momenteel met een enkelblessure, waardoor Wout Weghorst de vaste spits van Ajax is. De Amsterdammers zouden Brobbey voor ruim twintig miljoen euro wel willen laten gaan.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax wil nog heel graag van één banneling af, maar er komt maar geen geïnteresseerde club

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

Gevolgen Álvarez-transfer kunnen Ajax of Feyenoord flink geld op gaan leveren

  • Gisteren, 16:53
  • Gisteren, 16:53
Daley Blind Ajax Girona

Daley Blind wordt aan Ajax gelinkt: hoe groot is de kans dat hij snel terugkeert?

  • Gisteren, 10:40
  • Gisteren, 10:40
8 8 reacties
Reageren
8 reacties
Edwin Vd herik
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
Edwin Vd herik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

laat hem gaan was toch niks voor die 20 miljoen moet die maar weg naar toe dat maak toch niet uit

VoetbaIhoofdstad
17 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Als hij echt alleen daar naartoe wil, vraag ik me sterk af of het deze zomer tot een transfer gaat komen. Jammer voor Ajax, want hij heeft hier niks meer te zoeken.

Arena
205 Reacties
11 Dagen lid
758 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Brobbey zal zich moeten realiseren dat hij niet veel keuze heeft. De clubs waar hij naartoe wil zijn niet in aantocht en je mag je afvragen of dat nog gaat gebeuren. Hij overschat zichzelf. Iemand zou hem ervan moeten overtuigen dat dat zo is. Als hij niet bij Ajax vertrekt gaat hij het nog lastig krijgen daar.

12deman
131 Reacties
54 Dagen lid
180 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hij wil doekoe uit Dubai of Premier League, wie niet? Iedereen die niet kan voetballen. Wellicht is Paramaribo een optie.

Voetbalhoofdstad
350 Reacties
24 Dagen lid
1.198 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik snap Brobbey wel. Ligue 1 is natuurlijk wel een kneusjes competitie. Daar ga je naar toe als je geen ambitie, geen kwaliteiten en geen toekomst meer heb. Daar hebben we deze transferperiode al een paar van dit soort niveau spelers naar toe zien gaan. Dus logisch dat Brobbey voor het beste gaat. Of sportief het beste of financieel het beste. Zouden andere spelers die naar ligue 1 gingen een voorbeeld aan nemen.

Emilio
38 Reacties
949 Dagen lid
354 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik heb die hype rondom hem nooit begrepen. Zeer slechte afmaker, wel bal vast maar vaak stuk of niet in staat een complete wedstrijd te spelen. Fysiek heel sterk maar verder heel lomp. Ik heb nooit begrepen dat ze hem gratis hebben laten gaan en daarna 20 miljoen betaalt om het terug te halen. Weggegaan is niet meer terughalen tenzij het een absolute vedette is die zijn carrière wilt afsluiten (zoals Rijkaard indertijd bijv.)

dilima1966
2.517 Reacties
802 Dagen lid
15.508 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax moet gewoon Brobbey lozen ene kant snap ik her wel 16 miljoen terug gehaald waarbij de Duitsers een door verkoop met krijgen maar ze raken hem anders niet kwijt voor meer dan 20 miljoen

ERIMIR
3.219 Reacties
411 Dagen lid
37.115 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Goed zo Brobbey, gewoon je eigen gang gaan en ambitie volgen en niet het voorbeeld van die Timber volgen die zich laat piepelen door zijn trainer en club. Ajax betaalt je salaris toch wel, wacht maar tot er een geschikte club voor je komt. Die Weghorst houdt toch geen hele wedstrijden vol, zeker niet in de CL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Edwin Vd herik
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
Edwin Vd herik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

laat hem gaan was toch niks voor die 20 miljoen moet die maar weg naar toe dat maak toch niet uit

VoetbaIhoofdstad
17 Reacties
3 Dagen lid
26 Likes
VoetbaIhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Als hij echt alleen daar naartoe wil, vraag ik me sterk af of het deze zomer tot een transfer gaat komen. Jammer voor Ajax, want hij heeft hier niks meer te zoeken.

Arena
205 Reacties
11 Dagen lid
758 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Brobbey zal zich moeten realiseren dat hij niet veel keuze heeft. De clubs waar hij naartoe wil zijn niet in aantocht en je mag je afvragen of dat nog gaat gebeuren. Hij overschat zichzelf. Iemand zou hem ervan moeten overtuigen dat dat zo is. Als hij niet bij Ajax vertrekt gaat hij het nog lastig krijgen daar.

12deman
131 Reacties
54 Dagen lid
180 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hij wil doekoe uit Dubai of Premier League, wie niet? Iedereen die niet kan voetballen. Wellicht is Paramaribo een optie.

Voetbalhoofdstad
350 Reacties
24 Dagen lid
1.198 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik snap Brobbey wel. Ligue 1 is natuurlijk wel een kneusjes competitie. Daar ga je naar toe als je geen ambitie, geen kwaliteiten en geen toekomst meer heb. Daar hebben we deze transferperiode al een paar van dit soort niveau spelers naar toe zien gaan. Dus logisch dat Brobbey voor het beste gaat. Of sportief het beste of financieel het beste. Zouden andere spelers die naar ligue 1 gingen een voorbeeld aan nemen.

Emilio
38 Reacties
949 Dagen lid
354 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ik heb die hype rondom hem nooit begrepen. Zeer slechte afmaker, wel bal vast maar vaak stuk of niet in staat een complete wedstrijd te spelen. Fysiek heel sterk maar verder heel lomp. Ik heb nooit begrepen dat ze hem gratis hebben laten gaan en daarna 20 miljoen betaalt om het terug te halen. Weggegaan is niet meer terughalen tenzij het een absolute vedette is die zijn carrière wilt afsluiten (zoals Rijkaard indertijd bijv.)

dilima1966
2.517 Reacties
802 Dagen lid
15.508 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ajax moet gewoon Brobbey lozen ene kant snap ik her wel 16 miljoen terug gehaald waarbij de Duitsers een door verkoop met krijgen maar ze raken hem anders niet kwijt voor meer dan 20 miljoen

ERIMIR
3.219 Reacties
411 Dagen lid
37.115 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Goed zo Brobbey, gewoon je eigen gang gaan en ambitie volgen en niet het voorbeeld van die Timber volgen die zich laat piepelen door zijn trainer en club. Ajax betaalt je salaris toch wel, wacht maar tot er een geschikte club voor je komt. Die Weghorst houdt toch geen hele wedstrijden vol, zeker niet in de CL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel