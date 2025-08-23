Kroes blokkeert vertrek Traoré: 'Ajax stond er voor open, maar...'

Alex Kroes heeft eerder deze zomer een 'nee' verkocht aan een club die wilde overnemen van Ajax. Dat onthult clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International in de podcast Kale en Kokkie van AT5.

Traoré keerde in de zomer van 2024 terug bij Ajax, dat de Burkinees in het seizoen 2016/17 al had gehuurd van zijn toenmalige werkgever Chelsea. Nu kwam de rechtsbuiten transfervrij over van Villarreal en zette Traoré zijn handtekening onder een tweejarig contract. Onder Francesco Farioli kwam Traoré in het seizoen 2024/25 tot 49 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij tienmaal trefzeker en leverde hij acht assists.

Van Duijn onthult dat een niet nader genoemde club zich begin juli bij Ajax gemeld heeft. "Ongeveer anderhalve maand geleden was er een club voor Traoré. Daar stond Ajax ook best wel voor open, alleen Alex Kroes wilde er geld voor hebben en die club wilde hem gratis overnemen", legt de clubwatcher uit. Van Duijn begrijpt wel waarom Kroes niet wilde meewerken aan een transfervrij vertrek van de 29-jarige aanvaller: "Traoré heeft ook niet zo’n heel slecht jaar gehad, als je naar de cijfers kijkt."

Traoré kreeg in de eerste Eredivisiewedstrijd van het huidige seizoen, waarin Ajax met 2-0 te sterk was voor Telstar, een basisplaats van trainer John Heitinga. Afgelopen weekend ontbrak hij tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles vanwege een blessure die hem ook dit weekend, als Heracles Almelo op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA, nog buiten de selectie houdt.