'Schokkende zaak rond Brian Brobbey heeft niet geholpen'

Ronald de Boer hoopt dat nog stappen gaat zetten in zijn ontwikkeling. De spits heeft een teleurstellend seizoen achter de rug bij Ajax en is nu op weg naar de uitgang. Stade Rennes en OSC Lille zijn in de markt, terwijl er ook interesse uit Engeland en Saud-Arabië zou zijn. De Boer wil ‘de hoop nog niet opgeven’ dat Brobbey zijn carrière uit het slop kan halen.

Voor Brobbey lijkt er zo een einde te komen aan zijn tweede dienstverband bij Ajax, de club waarvoor hij in totaal 163 officiële wedstrijden speelde en 56 keer scoorde. “Een mislukking wil ik hem niet noemen. Maar het is niet het gedroomde scenario geworden waarop we hadden gehoopt, als dé spits van Ajax en ook Oranje”, zegt De Boer tegen de NOS.

Zachte voetjes

Volgens De Boer is het deels een kwestie van kwaliteit. “Ik denk sowieso wel dat Brian wat dingen mist, de zachte voetjes. En als hij op de keeper afgaat, heeft hij niet de rust in de afwerking. Op dit moment. Of dat ooit nog zal komen, betwijfel ik wel.” Toch houdt hij hoop. “Hij is nog jong. 23 toch? Nou, ik zeg altijd: ik leerde pas echt voetballen toen ik 23 jaar was. Dus ik geef de hoop nog niet op. Misschien dat hij in een andere omgeving tot bloei komt.”

De jeugdtrainer van Ajax denkt dat de schokkende afpersingszaak waarin Brobbey verwikkeld was, niet heeft geholpen. Met aanslagen op een huis en meerdere auto's werd de aanvaller volgens Het Parool onder druk gezet om een grote som geld te betalen. Een vriend van hem werd neergeschoten.

“Ik kan dat natuurlijk niet helemaal beoordelen, maar zoiets zal zeker effect hebben gehad”, zegt De Boer. “In het topvoetbal gaat het om details, om die laatste 1 of 2 procenten verschil. En als je niet helemaal vrij bent in je hoofd, niet helemaal gefocust, dan speelt zoiets toch mee. Laten we hopen dat dat allemaal achter de rug is.”