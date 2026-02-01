Leonne Stentler heeft met verbazing gekeken naar de topper tussen PSV en Feyenoord. De NOS-analist zette in Studio Sport grote vraagtekens bij het tactische plan van Feyenoord-trainer Robin van Persie.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal begreep wat het plan van Feyenoord was", begon Stentler haar analyse. "Als je ziet hoe NAC vorige week druk zette tegen PSV en je vergelijkt dat met wat Feyenoord vandaag liet zien, dan klopte er helemaal niets van."

Volgens Stentler maakte Feyenoord het PSV bovendien veel te makkelijk. "Spelers werden continu uit elkaar getrokken, waardoor PSV er eenvoudig onderuit kon spelen. PSV deed het fantastisch, maar Feyenoord zette daar ook heel weinig tegenover. Het zag er gewoon heel slecht uit."

Ondanks de kansloze nederlaag bij PSV staat Feyenoord nog altijd tweede in de Eredivisie. Ajax wist door een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Excelsior niet te profiteren en bleef onder de Rotterdammers op de ranglijst.