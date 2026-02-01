Live voetbal 5

Leonne Stentler begrijpt plan van Feyenoord niet: 'Er klopte helemaal niets van'

Leonne Stentler Robin van Persie Ajax Feyenoord Realtimes
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
1 februari 2026, 21:00

Leonne Stentler heeft met verbazing gekeken naar de topper tussen PSV en Feyenoord. De NOS-analist zette in Studio Sport grote vraagtekens bij het tactische plan van Feyenoord-trainer Robin van Persie.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal begreep wat het plan van Feyenoord was", begon Stentler haar analyse. "Als je ziet hoe NAC vorige week druk zette tegen PSV en je vergelijkt dat met wat Feyenoord vandaag liet zien, dan klopte er helemaal niets van."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Stentler maakte Feyenoord het PSV bovendien veel te makkelijk. "Spelers werden continu uit elkaar getrokken, waardoor PSV er eenvoudig onderuit kon spelen. PSV deed het fantastisch, maar Feyenoord zette daar ook heel weinig tegenover. Het zag er gewoon heel slecht uit."

Ondanks de kansloze nederlaag bij PSV staat Feyenoord nog altijd tweede in de Eredivisie. Ajax wist door een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Excelsior niet te profiteren en bleef onder de Rotterdammers op de ranglijst.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Shaqueel van Persie

Van Persie meldt zich op Instagram en bedankt voor steunbetuigingen

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
AZ-supporters bij een wedstrijd van AZ

AZ-fans sneren naar eigen achterban met spandoek

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Hans Kraay junior

Sano spreekt van ‘lucky goal’, Kraay: ‘Dat moet je nooit zeggen!’

  • Gisteren, 21:39
  • Gisteren, 21:39
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel