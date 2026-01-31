Live voetbal

Van Persie meldt zich op Instagram en bedankt voor steunbetuigingen

Shaqueel van Persie
Foto: © Imago
31 januari 2026

Shaqueel van Persie heeft voor het eerst van zich laten horen na het oplopen van zijn knieblessure. De jonge spits van Feyenoord moest donderdag per brancard van het veld en spreekt op Instagram zijn dank uit voor alle steunende berichten.

Van Persie brak de afgelopen weken door bij Feyenoord, maar dat werd donderdag abrupt een halt toegeroepen. De zoon van trainer Robin van Persie kwam op bezoek bij Real Betis (2-1 nederlaag) ruim een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen, maar moest tien minuten later per brancard van het veld met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure.

Door de manier waarop Van Persie neerkwam, werd gevreesd voor een afgescheurde kruisband. Zaterdagavond maakte Feyenoord bekend dat de jonge spits geen operatie hoeft te ondergaan en dat het ‘reëel’ is dat hij dit seizoen nog in actie kan komen. Daarmee lijkt de vrees voor een afgescheurde kruisband te zijn weggenomen.

Op Instagram heeft Van Persie zaterdagavond voor het eerst sinds het oplopen van zijn blessure van zich laten horen. “Ik wil iedereen bedanken voor alle berichten die zijn gestuurd naar mij en mijn familie, het wordt echt gewaardeerd”, schrijft de aanvaller in zijn Story. “Ik hoop weer snel terug te zijn en ga hard aan de slag met mijn revalidatie.”

Boodschap Shaqueel van Persie na blessure
© Instagram @shaqueelvanpersie

