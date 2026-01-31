Live voetbal

Grote zorgen om Shaqueel van Persie: schrikbeeld van Calvin Stengs dringt zich op

Shaqueel van Persie raakt geblesseerd bij Betis - Feyenoord
Frank Hoekman
31 januari 2026, 10:08

René van der Gijp en Johan Derksen maken zich grote zorgen om Shaqueel van Persie. De jonge Feyenoord-aanvaller raakte donderdag tegen Real Betis ernstig geblesseerd aan zijn knie. In Vandaag Inside wordt voorzichtig een parallel getrokken met Calvin Stengs: "Die is nooit meer de oude geworden", aldus Van der Gijp.

Van Persie (19) was onder leiding van zijn vader, Feyenoord-trainer Robin, hard bezig om door te breken in het eerste elftal. Recent maakte de jonge spits tegen stadgenoot Sparta op fraaie wijze zijn eerste twee doelpunten voor de Rotterdammers. Tegen Betis ging het echter helemaal mis. 

In het afsluitende Europa League-duel kwam Van Persie een kwartier voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Cyle Larin. Kort na zijn entree stond hij aan de basis van de 2-1 van ploeggenoot Casper Tengstedt, maar weer even later ging het gruwelijk mis. Na een luchtduel kwam Van Persie verkeerd terecht, waarbij hij zijn rechterknie leek te verdraaien. Per brancard moest hij van het veld. Zijn vader bevestigde kort na de wedstrijd dat het er niet goed uit zag: "Als zoiets bij iedere speler gebeurt, dan houd je je hart vast. Vandaag was dat toevallig Shaqueel en dan is dat niet anders. Natuurlijk hoop je dat het meevalt, maar als de eerste signalen niet goed zijn, dan is dat hartverscheurend", aldus Robin van Persie.

'Van Persie weet het zelf al, dat voelt hij'

In Vandaag Inside komt de blessure van Shaqueel vrijdagavond ter sprake. "Sneu hè, wat kwam hij rot terecht", zegt Van der Gijp. "Ja, ik vond het vreselijk", beaamt Derksen, "Maar het is nog niet duidelijk wat hij heeft?" Van der Gijp antwoordt: "Nou Johan, hij weet het zelf ook al. Hij voelt het zelf. Dezelfde knie, hij heeft al eens een kruisbandblessure gehad."

'Stengs is nooit meer de oude geworden'

Tafelgast Thomas van Groningen vraagt vervolgens hoe lang Van Persie zoet zou zijn met een eventuele nieuwe kruisbandblessure. "Bijna een jaar", somberen Van der Gijp en Derksen. Tina Nijkamp wil weten of 'het wel weer goed komt' met Van Persie, waarop Van der Gijp een vergelijking trekt. "Nee, die jongen van AZ, die rechtsbuiten, is nooit meer de oude geworden. Die nu bij Pisa speelt, van Feyenoord. Stengs, ja. Dat was eigenlijk het allergrootste talent dat AZ had, maar liep toen tegen PSV die blessure op en is blijven kloten." Derksen voegt echter hoopvol toe: "Ze kunnen wel meer dan vroeger hoor, toen was het einde carrière", aldus De Snor.

VIDEO - René van der Gijp somber gestemd over blessure Shaqueel van Persie

