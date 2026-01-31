AZ heeft zaterdag een teleurstellende 1-3 thuisnederlaag geleden tegen NEC in het eigen AFAS Stadion en daardoor lieten de Alkmaarders dure punten liggen in de Eredivisie. Te midden van deze sportieve tegenvaller, richtten de fans van de thuisploeg hun pijlen op hun eigen supporters met een opvallend spandoek.

"Nu jullie hier toch zijn, 3 februari weer?" Met deze directe boodschap, wordt er een oproep gedaan aan de eigen achterban om dinsdag weer massaal aanwezig te zijn bij de aanstaande KNVB Beker-kwartfinale, die AZ thuis speelt tegen FC Twente. De actie van de supporters wordt gezien als een serieuze poging om de opkomst bij de bekerwedstrijden te stimuleren, gezien de wisselende toeschouwersaantallen.

Fans roepen op tot meer betrokkenheid

De kritiek van de AZ-aanhang op de eigen achterban is niets nieuws. De club boekte eerder deze maand een historische 6-0 overwinning op Ajax in de achtste finale van de KNVB Beker, maar ook toen werd er opgemerkt dat plukjes thuispubliek kort voor tijd al naar huis gingen. Het gemiddelde aantal toeschouwers bij de bekerwedstrijden in het AFAS Stadion, ligt met zo'n 15.588 dit seizoen, dan ook aanzienlijk lager dan de 18.371 die er gemiddeld bij de Eredivisie-duels aanwezig zijn.

Cruciale bekerclash tegen FC Twente

De kwartfinale tegen FC Twente, die dinsdag 3 februari gespeeld wordt, is van groot belang voor de Alkmaarders. AZ plaatste zich voor deze ronde door de klinkende zege op Ajax en hoopt dit seizoen een prijs te pakken. De club hoopt dan ook op een hogere opkomst qua bezoekers.