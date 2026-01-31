Een bijzonder tafereel zaterdagavond bij PEC Zwolle - Telstar. De thuisploeg kwam zo’n tien minuten voor tijd op een 4-1 voorsprong, maar terwijl dit gebeurde, gooiden supporters vanaf de tribunes bekers in het strafschopgebied van Telstar. Direct na de goal legde Alex Bos het spel stil wegens een medische noodsituatie.

PEC Zwolle heeft zaterdag geen kind aan Telstar. De thuisploeg kwam op slag van rust op voorsprong via Shola Shoretire. De bezoekers kwamen goed uit de kleedkamer en kwamen na een uur spelen op gelijke hoogte, maar gaven het vervolgens helemaal uit handen. Koen Kostons en Tristan Gooijer zorgden binnen drie minuten van elkaar dat PEC een comfortabele voorsprong had.

In de 83ste minuut werd het allemaal nog mooier voor de thuisploeg. Kaj de Rooij vertrok vanaf eigen helft en werd de diepte in gestuurd. Als hij aankomt in het strafschopgebied, vliegen er flink wat bekers vanaf de tribune het veld op. De aanvaller van PEC laat zich hier niet door verstoren en legt de bal breed op Kostons, die zijn tweede van de avond kan binnenschuiven.

Direct na de treffer dirigeerde Bos iedereen richting de zijkant, omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Het bleek om een medische noodsituatie te gaan, waarna de hulpdiensten snel richting de betreffende tribune rennen. Na het gejuich om het doelpunt viel het stadion vrijwel helemaal stil, terwijl de wedstrijd nog niet werd hervat. Na enkele minuten klonk er applaus vanaf de tribunes, werd er omgeroepen dat de situatie onder controle was en kon de wedstrijd worden hervat.