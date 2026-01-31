Een enorme dreun voor Telstar, dat zaterdagavond doelman junior heeft zien uitvallen in het duel met PEC Zwolle. Na ruim 78 minuten moest de sterkhouder van de promovendus het veld verlaten met een bovenbeenblessure.

Telstar beleefde een lastige avond in het MAC³PARK Stadion in Zwolle. De ploeg uit Velsen-Zuid kwam na rust langszij via een treffer van Nils Rossen, maar stond niet veel later alweer op een 3-1-achterstand. Tot overmaat van ramp zag trainer Anthony Correia vervolgens ook Koeman junior uitvallen.

Artikel gaat verder onder video

De keeper, die dit seizoen wordt geroemd om zijn voetballende kwaliteiten, moest kort na de afgekeurde treffer van Kaj de Rooij de strijd staken. Koeman junior verliet al strompelend het veld en liet daarbij duidelijk merken dat hij last had van zijn bovenbeen. Tweede doelman Daan Reiziger verving hem en maakte daarmee zijn debuut voor Telstar.

Koeman junior is zoals bekend bezig aan een sterk seizoen bij Telstar. De doelman wordt vrijwel wekelijks geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. Door verschillende personen wordt de dertigjarige sluitpost zelfs bestempeld als 'de best voetballende keeper van Nederland'.