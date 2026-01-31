Live voetbal 7

Zorgen bij Telstar: Koeman junior moet plots gewisseld worden

Ronald Koeman junior valt uit bij Telstar
Foto: © Imago
31 januari 2026, 20:36   Bijgewerkt: 21:02

Een enorme dreun voor Telstar, dat zaterdagavond doelman Ronald Koeman junior heeft zien uitvallen in het duel met PEC Zwolle. Na ruim 78 minuten moest de sterkhouder van de promovendus het veld verlaten met een bovenbeenblessure.

Telstar beleefde een lastige avond in het MAC³PARK Stadion in Zwolle. De ploeg uit Velsen-Zuid kwam na rust langszij via een treffer van Nils Rossen, maar stond niet veel later alweer op een 3-1-achterstand. Tot overmaat van ramp zag trainer Anthony Correia vervolgens ook Koeman junior uitvallen.

De keeper, die dit seizoen wordt geroemd om zijn voetballende kwaliteiten, moest kort na de afgekeurde treffer van Kaj de Rooij de strijd staken. Koeman junior verliet al strompelend het veld en liet daarbij duidelijk merken dat hij last had van zijn bovenbeen. Tweede doelman Daan Reiziger verving hem en maakte daarmee zijn debuut voor Telstar.

Koeman junior is zoals bekend bezig aan een sterk seizoen bij Telstar. De doelman wordt vrijwel wekelijks geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. Door verschillende personen wordt de dertigjarige sluitpost zelfs bestempeld als 'de best voetballende keeper van Nederland'.

PEC - Telstar

PEC Zwolle
4 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
20
0
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Groningen
20
4
31
8
Twente
21
7
31
9
PEC
21
-13
26
10
Fortuna
20
-4
25
11
Heerenveen
19
1
24

