Live voetbal 7

Sano spreekt van ‘lucky goal’, Kraay: ‘Dat moet je nooit zeggen!’

Hans Kraay junior
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
31 januari 2026, 21:39

Kodai Sano geeft in gesprek met ESPN aan dat zijn wereldgoal tijdens AZ - NEC (1-3) een ‘lucky goal’ was. Hans Kraay junior corrigeert de Japanner direct en stelt dat je dit nooit moet zeggen.

NEC boekte zaterdag een verdiende overwinning op bezoek bij AZ. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de derde Nijmeegse treffer, gemaakt door Sano. De bal werd door de thuisploeg slecht verwerkt en landde vervolgens voor de voeten van de Japanner. De middenvelder raakte de bal in een keer met de buitenkant van zijn zwakkere linkervoet en die verdween op fraaie wijze in de bovenhoek.

Artikel gaat verder onder video

“Het was een geweldige wedstrijd. Of dit een van mijn beste wedstrijden was? Dat denk ik wel, ja”, aldus Sano na de wedstrijd in gesprek met ESPN. “In alles deden we het goed. Het was niet makkelijk, maar dankzij onze tactiek en inzet konden we ze verslaan.” De middenvelder zag dat zijn ploeg heel ‘dynamisch’ over het veld bewoog, waar AZ zich geen raad mee wist.”

Kraay wil vervolgens weten of Sano wel eens eerder met buitenkant links had gescoord, waarna de 22-jarige rechtspoot aangeeft dat dit voor het eerst was. “Het was geweldig! Het was geluk”, geeft Sano aan. Dat wil de interviewer absoluut niet horen. “Lucky goal? Dat is een van de dingen die je nooit moet zeggen!”, geeft hij zijn gesprekspartner mee. Sano legt uit dat hij niet op de hoek mikte. “Nee, gewoon de bal trappen. En dan scoren”, aldus de Japanner.

Sano over transferperikelen

Ook de toekomst van Sano, de laatste tijd een veelbesproken onderwerp, komt ter sprake. NEC mikt op een recordbedrag en liet afgelopen weten het voorbeeld van AZ met Kees Smit te volgen door Jorge Mendes in te schakelen. “Dat soort dingen laat ik achter in de kleedkamer”, stelt Sano over de perikelen. “Tijdens de wedstrijd vergat ik alles. Ik wil gewoon plezier hebben, voetballen.” Speelt de Japanner volgende week ook nog in Nijmegen? “Dat weet ik nog niet. Ik speel nu voor NEC en wat er nog komt, weet ik niet. Ik ben gefocust op morgen, overmorgen”, houdt Sano zich op de vlakte. Trainer Dick Schreuder laat bij ESPN weten dat hij hoopt dat de Japanner blijft. 

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Moussa Soumano raakt geblesseerd

NAC sleept punt uit het vuur tegen FC Twente, kort schrikmoment na de 2-2

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Danilo Pereira da Silva bij Feyenoord

NEC stunt met komst van Danilo

  • do 29 januari, 19:12
  • 29 jan. 19:12
Wilfred Genee ziet aangeslagen Bas Nijhuis: 'Hij wilde niet in de uitzending komen'

Wilfred Genee ziet aangeslagen Bas Nijhuis: 'Hij wilde niet in de uitzending komen'

  • do 29 januari, 08:51
  • 29 jan. 08:51
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

AZ - NEC

AZ
1 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
19
2
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
20
13
37
5
Sparta
20
-9
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel