geeft in gesprek met ESPN aan dat zijn wereldgoal tijdens AZ - NEC (1-3) een ‘lucky goal’ was. Hans Kraay junior corrigeert de Japanner direct en stelt dat je dit nooit moet zeggen.

NEC boekte zaterdag een verdiende overwinning op bezoek bij AZ. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de derde Nijmeegse treffer, gemaakt door Sano. De bal werd door de thuisploeg slecht verwerkt en landde vervolgens voor de voeten van de Japanner. De middenvelder raakte de bal in een keer met de buitenkant van zijn zwakkere linkervoet en die verdween op fraaie wijze in de bovenhoek.

“Het was een geweldige wedstrijd. Of dit een van mijn beste wedstrijden was? Dat denk ik wel, ja”, aldus Sano na de wedstrijd in gesprek met ESPN. “In alles deden we het goed. Het was niet makkelijk, maar dankzij onze tactiek en inzet konden we ze verslaan.” De middenvelder zag dat zijn ploeg heel ‘dynamisch’ over het veld bewoog, waar AZ zich geen raad mee wist.”

Kraay wil vervolgens weten of Sano wel eens eerder met buitenkant links had gescoord, waarna de 22-jarige rechtspoot aangeeft dat dit voor het eerst was. “Het was geweldig! Het was geluk”, geeft Sano aan. Dat wil de interviewer absoluut niet horen. “Lucky goal? Dat is een van de dingen die je nooit moet zeggen!”, geeft hij zijn gesprekspartner mee. Sano legt uit dat hij niet op de hoek mikte. “Nee, gewoon de bal trappen. En dan scoren”, aldus de Japanner.

Sano over transferperikelen

Ook de toekomst van Sano, de laatste tijd een veelbesproken onderwerp, komt ter sprake. NEC mikt op een recordbedrag en liet afgelopen weten het voorbeeld van AZ met Kees Smit te volgen door Jorge Mendes in te schakelen. “Dat soort dingen laat ik achter in de kleedkamer”, stelt Sano over de perikelen. “Tijdens de wedstrijd vergat ik alles. Ik wil gewoon plezier hebben, voetballen.” Speelt de Japanner volgende week ook nog in Nijmegen? “Dat weet ik nog niet. Ik speel nu voor NEC en wat er nog komt, weet ik niet. Ik ben gefocust op morgen, overmorgen”, houdt Sano zich op de vlakte. Trainer Dick Schreuder laat bij ESPN weten dat hij hoopt dat de Japanner blijft.