Live voetbal 2

NEC stunt met komst van Danilo

Danilo Pereira da Silva bij Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
29 januari 2026, 19:12

Danilo Pereira da Silva, voetbalnaam Danilo, keert terug op de Nederlandse velden. De Telegraaf en Voetbal International melden donderdag dat NEC de Braziliaanse spits voor een halfjaar gaat huren van Rangers FC.

Danilo is bij NEC de opvolger van Kento Shiogai. VfL Wolfsburg Danilo Pereira da Silva, voetbalnaam Danilo, keert terug op de Nederlandse velden. De Telegraaf en Voetbal International melden donderdag dat NEC de Braziliaanse spits voor een halfjaar gaat huren van Rangers FC.

Artikel gaat verder onder video

Danilo is bij NEC de opvolger van Kento Shiogai. VfL Wolfsburg lichtte deze maand de koopoptie van tien miljoen euro in het contract van de Japanse aanvaller, die daardoor tussentijds de stap naar de Bundesliga maakte. Doordat Youssef El Kachati maandenlang uit de roulatie is met een polsblessure, is Koki Ogawa momenteel de enige echte spits in de selectie van Dick Schreuder. Ook Bryan Linssen zou op die positie kunnen spelen voor de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Om het vertrek van Shiogai en de blessure van El Kachati op te vangen, is NEC nu uitgekomen bij Danilo. De Braziliaan verruilde Feyenoord in de zomer van 2023 voor Rangers, waar hij het momenteel met een reserverol moet doen. In totaal kwam de spits in 28 wedstrijden in actie, waarin hij vier keer scoorde en twee assists gaf.

Danilo keert nu bij NEC terug in de Eredivisie. De Nijmegenaren gaan de 26-jarige Braziliaan huren van Rangers. Er wordt naar verluidt geen koopoptie opgenomen in de huurdeal. Danilo heeft bij de Schotse grootmacht nog een contract tot medio 2028.

Danilo heeft de nodige ervaring in de Eredivisie. De aanvaller werd op achttienjarige leeftijd door Ajax weggeplukt bij het Braziliaanse Santos, maar tot een doorbraak in Amsterdam kwam het niet. In twintig wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan zestien als invaller, scoorde hij negen keer en gaf hij een assist.

Na een succesvolle verhuurperiode bij FC Twente in 2020/21, waar hij zeventien keer scoorde en vijf assists gaf in 34 duels, maakte hij in 2022 transfervrij de overstap naar Feyenoord. In Rotterdam kwam hij in een seizoen tot 48 wedstrijden en was hij veertien keer trefzeker en leverde hij vier assists.

Op welke plaats eindigt NEC dit seizoen in de Eredivisie?

Laden...
55 stemmen

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kodai Sano van NEC

NEC volgt voorbeeld AZ en wil Mendes inschakelen bij toptransfer Kodai Sano

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
Jong Ajax in 2026

Ajax slaat dubbelslag met handtekeningen van Da Silva en Simeon

  • di 27 januari, 19:06
  • 27 jan. 19:06
Willum Tor Willumsson in actie voor Birmingham City

NEC wil Willum Willumsson terughalen naar de Eredivisie

  • di 27 januari, 14:04
  • 27 jan. 14:04
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Danilo

Danilo
Glasgow Rangers
Team: Rangers
Leeftijd: 26 jaar (7 apr. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Rangers
14
3
2024/2025
Rangers
23
5
2023/2024
Rangers
12
4
2022/2023
Feyenoord
34
10

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel