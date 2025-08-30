Live voetbal 10

Ajax-fans willen na wanvertoning in Volendam aan één ding totaal niet denken

Volendam - Ajax
Foto: © Imago
Mingus Niesten
30 augustus 2025, 17:44   Bijgewerkt: 18:31

Fans van Ajax waren allerminst te spreken over de wedstrijd bij en tegen FC Volendam. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk, maar het was vooral de instelling en het gebrek aan motivatie dat supporters tegenzat.

Ajax lijkt nog steeds op zoek te zijn naar vorm en vastigheden, maar het seizoen is ondertussen al vier weken oud. Tegen Telstar-thuis gaven de Amsterdammers veel kansen weg, terwijl Go Ahead Eagles Ajax in Deventer op 2-2 hield. De overwinning op Heracles was overtuigend, maar mogelijk zegt de meer uit het elftal uit Almelo dan over de heren van John Heitinga. Zondag, toen FC Volendam de tegenstander was, was het spel van Ajax traag en leken de spelers wat ongemotiveerd.

Veel van de supporters kijken dan al met angst en beven vooruit, aangezien er binnenkort Champions League-wedstrijden op het programma staan. Zo moeten de Amsterdammers het op 17 september al opnemen tegen Internazionale, de finalist van het miljoenenbal van vorig seizoen. En op 22 oktober staat er al een lastig uitduel bij Chelsea op het programma.

Fans zien dat een Ajax met deze spelers, instelling en motivatie niks te zoeken heeft in de grootste Europese competitie. Velen van hen zijn al bang voor afstraffingen tegen bijvoorbeeld de hierboven genoemde clubs.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is gewoon heel slecht. Meer kun je er niet over zeggen. Heitinga heeft nog heel veel werk te doen. Teleurstellend. Jammer.

EttoE
12 Reacties
187 Dagen lid
40 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Niet een automatisme in de aanval, na 3 maanden voorbereiding. Heitinga staat al met een been in de WW.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een onzin.

Quarlon
654 Reacties
1.069 Dagen lid
3.413 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Meteen tegen Inter is dan ook geen pretje..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

