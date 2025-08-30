Ajax-fans willen na wanvertoning in Volendam aan één ding totaal niet denken

Fans van Ajax waren allerminst te spreken over de wedstrijd bij en tegen FC Volendam. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk, maar het was vooral de instelling en het gebrek aan motivatie dat supporters tegenzat.

Ajax lijkt nog steeds op zoek te zijn naar vorm en vastigheden, maar het seizoen is ondertussen al vier weken oud. Tegen Telstar-thuis gaven de Amsterdammers veel kansen weg, terwijl Go Ahead Eagles Ajax in Deventer op 2-2 hield. De overwinning op Heracles was overtuigend, maar mogelijk zegt de meer uit het elftal uit Almelo dan over de heren van John Heitinga. Zondag, toen FC Volendam de tegenstander was, was het spel van Ajax traag en leken de spelers wat ongemotiveerd.

Veel van de supporters kijken dan al met angst en beven vooruit, aangezien er binnenkort Champions League-wedstrijden op het programma staan. Zo moeten de Amsterdammers het op 17 september al opnemen tegen Internazionale, de finalist van het miljoenenbal van vorig seizoen. En op 22 oktober staat er al een lastig uitduel bij Chelsea op het programma.

Fans zien dat een Ajax met deze spelers, instelling en motivatie niks te zoeken heeft in de grootste Europese competitie. Velen van hen zijn al bang voor afstraffingen tegen bijvoorbeeld de hierboven genoemde clubs.

Kun je een ticket voor Champions League deelname eigenlijk via TicketSwap te koop aanbieden?#volaja — Nick (@nickhoekman) August 30, 2025

Ajax in de CL straks 🫥 #volaja — Kieboom (@KoningKieboom) August 30, 2025

Volendam overklast Ajax. Dat wordt wat in de UEFA champions League! 🥳 #volaja — BringbackDick (@bringDickback) August 30, 2025

Wat een slap elftal van Ajax ongeacht of ze nog winnen van Volendam.Ajax wordt het lachertje van de komende Champions League✌️.#VolAja — Ben (@SuvaalBen) August 30, 2025

Nu al zin in de CL-avondjes🥺#volAJA — Marleen (@Marleen_denDulk) August 30, 2025