Dit zijn de tegenstanders en het programma van Ajax in de Champions League

Ajax - Telstar
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 12:39

De UEFA heeft zaterdag het programma van de competitiefase van de Champions League bekendgemaakt. Ajax weet op welke datums het aan de bak kan in het miljardenbal. De ploeg van John Heitinga én eindigt het toernooi in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax werd vrijdag gekoppeld aan acht ploegen. De Amsterdammers moeten zich onder meer opmaken voor affiches tegen Internazionale, Chelsea en Benfica. Ajax trapt het Champions League-seizoen op woensdag 17 september af met een thuisduel tegen Internazionale. Het duel met de Italianen start om 21.00 uur.

Ook de laatste wedstrijd van de competitiefase van Ajax wordt afgewerkt in Amsterdam. Op 28 januari treft de ploeg van Heitinga het Griekse Olympiakos.  

Champions League-datums Ajax

Dit zijn alle datums waarop Ajax in actie komt in de Champions League:

Ajax – Internazionale: 17 september, 21.00 uur

Olympique de Marseille – Ajax: 30 september, 21.00 uur

Chelsea FC – Ajax: 22 oktober, 21.00 uur

Ajax - Galatasaray SK: 5 november, 21.00 uur

Ajax - SL Benfica: 25 november, 18.45 uur

FK Qarabag – Ajax: 10 december, 18.45 uur

Villarreal CF – Ajax: 20 januari, 21.00 uur

Ajax - Olympiakos Piraeus: 28 januari, 21.00 uur

