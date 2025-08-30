Live voetbal

Heitinga grijpt in en laat Ajax-speler buiten selectie wegens transferperikelen

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 10:51

Brian Brobbey ontbreekt zaterdagmiddag in de wedstrijdselectie van Ajax tegen FC Volendam. John Heitinga heeft, samen met de clubleiding, besloten om de spits thuis te laten in verband met transferperikelen. Dat meldt Voetbal International.

De aanvaller heeft zijn hoofd er niet bij en schittert daarom in afwezigheid tijdens de uitwedstrijd tegen FC Volendam (16.30 uur). Brobbey wil graag een transfer maken en wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar de Ligue 1. Onder meer Stade Rennes zou de aanvalsleider op de korrel hebben.

Samen met de clubleiding heeft Heitinga besloten om Brobbey niet op te nemen in de wedstrijdselectie tegen Volendam. De spits kan zich moeilijk focussen tijdens het slot van de transferperiode. Don-Angelo Konadu neemt hoogstwaarschijnlijk de plek van de spits over.

Stade Rennes en Ajax zouden er naar verluidt wel uit zijn over Brobbey, die zelf nog twijfelt over een overstap naar de Franse club. Ook Como hengelde naar de diensten van de spits, maar in een transfer naar Italië zag de aanvaller niets.

