Heitinga maakt totaal geen indruk met analyse na Volendam-debacle: 'Verlos ons van deze man'

Ajax heeft zichzelf zaterdag geblameerd door uit bij promovendus FC Volendam gelijk te spelen (1-1). Het ontbrak bij de Amsterdammers onder andere aan instelling, werklust en creatief vermogen. De persconferentie van Heitinga en diens interview bij ESPN na afloop geven fans van Ajax niet de hoop dat het snel beter zal gaan.

Na afloop van het duel in Volendam schoof Heitinga aan voor de persconferentie, waar hij begon met een analyse van de wedstrijd. "We hadden graag weer de volgende stap gezet, alleen dat is niet gelukt. In het begin creëer je wat kansjes. Daarna krijg je meteen wat je niet wil zien: een lange bal die verkeerd valt en hij (Henk Veerman, red.) schiet hem natuurlijk fantastisch binnen." De trainer zag vervolgens een bepaalde verslagenheid in zijn team sluipen. "Daarna hebben we niet meer kunnen brengen wat we tegen Heracles wel konden. Je maakt wel die goal, maar het is een frustrerende avond geweest. Vooral in de duels waren ze beter dan wij." Tijdens het interview dat hij met Cristian Willaert van ESPN aflegde, noemde de trainer het optreden van zijn team bij de 1-0 'veel te slap'. Verder waren de woorden van Heitinga vrij vergelijkbaar met wat hij op de persconferentie zei.

Artikel gaat verder onder video

Op X delen fans van Ajax vervolgens veel kritiek op de trainer, die teveel open deuren zou intrappen en geen controle of emotie zou uitstralen. "Verlos ons van deze man die geen flauw idee heeft" en "Het interview van Heitinga is verontrustender dan het abominabele spel van het team" zijn voorbeelden van reacties die worden gegeven.

John Heitinga gefrustreerd: "Vier verliespunten uit vier duels is te veel, het was veel te slap" 😤#volaja — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2025

Ik hoor tijdens de persconferentie een speler, niet een trainer. Komt niet verder dan algemene termen zoals ‘niet de poot terugtrekken’, ‘harder werken’, ‘in de handjes spugen’, ‘we hebben vastigheid nodig’ en ‘met een kutgevoel naar huis’. Pfff, drama. #heitinga #Ajax #volaja — Vakkie 1️⃣1️⃣2️⃣ (@VAKKIE112) August 30, 2025

Interview Heitinga tenenkrommend. Tranen staan in je ogen bij het horen van zo veel open deuren en cliches. Verlos ons van deze man die geen flauw idee heeft🙏 #Ajax #HeitingaOut — Roger14 ❌️❌️❌️ (@johanmcenroe) August 30, 2025

Hallucinerend interview met Heitinga nu op ESPN die het heeft over iets met mentaliteit en duels op het middenveld. — Bas (@JongeneelBas) August 30, 2025

Wanneer je als Heitinga tijdens het interview 6 keer "Je bent op zoek naar de balans" zegt, weet je zeker dat hij hem nooit zal vinden.



Zijn opstellingen kloppen niet, de mentaliteit en kwaliteit van sommige spelers ook niet en dan met name die van middenvelders en aanvallers.… — Sturges Opinie © (@SturgesOpinie) August 30, 2025

Haha wat een interview, fout ligt bij iedereen behalve #Heitinga#VOLAJA



Nogmaals @Marijnbeuker trek snel de conclusies. — Calvin Brobbey (@Spitsuititalie) August 30, 2025

Het interview met trainer Heitinga is verontrustender dan het abominable spel van zijn team. Geen greep op spelers, team. #volaja#Ajax — Captain Cat (@captncd) August 30, 2025