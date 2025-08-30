Live voetbal 6

Heitinga maakt totaal geen indruk met analyse na Volendam-debacle: 'Verlos ons van deze man'

30 augustus 2025, 20:16   Bijgewerkt: 21:39

Ajax heeft zichzelf zaterdag geblameerd door uit bij promovendus FC Volendam gelijk te spelen (1-1). Het ontbrak bij de Amsterdammers onder andere aan instelling, werklust en creatief vermogen. De persconferentie van Heitinga en diens interview bij ESPN na afloop geven fans van Ajax niet de hoop dat het snel beter zal gaan.

Na afloop van het duel in Volendam schoof Heitinga aan voor de persconferentie, waar hij begon met een analyse van de wedstrijd. "We hadden graag weer de volgende stap gezet, alleen dat is niet gelukt. In het begin creëer je wat kansjes. Daarna krijg je meteen wat je niet wil zien: een lange bal die verkeerd valt en hij (Henk Veerman, red.) schiet hem natuurlijk fantastisch binnen." De trainer zag vervolgens een bepaalde verslagenheid in zijn team sluipen. "Daarna hebben we niet meer kunnen brengen wat we tegen Heracles wel konden. Je maakt wel die goal, maar het is een frustrerende avond geweest. Vooral in de duels waren ze beter dan wij." Tijdens het interview dat hij met Cristian Willaert van ESPN aflegde, noemde de trainer het optreden van zijn team bij de 1-0 'veel te slap'. Verder waren de woorden van Heitinga vrij vergelijkbaar met wat hij op de persconferentie zei.

Op X delen fans van Ajax vervolgens veel kritiek op de trainer, die teveel open deuren zou intrappen en geen controle of emotie zou uitstralen. "Verlos ons van deze man die geen flauw idee heeft" en "Het interview van Heitinga is verontrustender dan het abominabele spel van het team" zijn voorbeelden van reacties die worden gegeven.

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Rookie Heitinga.. wat zei Arena ook alweer over van Persie? Als de gehele media het erover heeft zal er wel wat van kloppen.. heeft de media nu ook gelijk? Ik zie het somber in. Of moeten we nog even afwachten op verlosser Mc Connell? 😂🤣!

Vriendje Stokvis
1.225 Reacties
345 Dagen lid
7.969 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Waar rook is is vuur. De media zal nu ook wel gelijk hebben toch? Hij is de grip totaal kwijt. Allemaal los zand. Deze man kan niet communiceren.

Pietjanhenrdrik
152 Reacties
39 Dagen lid
187 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Ome Barend; botert ook al niet met kroes. Zal wel komen door gebrekkige communicatie

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kroes had Bounida kansen beloofd in Ajax 1. Hij gaf zijn visite kaartje wel even af in de blessuretijd dat hij mocht spelen. 1 keer balbezit en 1 keer balverlies. Het is weer wachten dat er fakkels op het veld worden gegooid uit genade. Bibberend en bevend. Toch schijnt Mc Connel leuke filmpjes te hebben op YouTube.. ik heb t zelf niet gezien, kijk nog liever naar de KKD.

Pietjanhenrdrik
152 Reacties
39 Dagen lid
187 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend: bounida boos, brobbey boos, Taylor boos, woutje boos, Oscar boos, Moro boos, Klaassen boos. Gaat lekker daar

Ome Barend
31 Reacties
0 Dagen lid
35 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhenrdrik Amsterdam heeft last van damage. Misschien een speler op afbetaling?

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
