Ajax wil spits met 45 goals in Amsterdamse dienst terughalen

Ajax wil terug naar Amsterdam halen na het aanstaande vertrek van , zo weet De Telegraaf. De 27-jarige Deen is een ‘voorname kandidaat’ om naar de Johan Cruijff ArenA te komen.

Ajax staat op het punt om Brobbey aan Sunderland te verkopen. De Amsterdammers konden pas een vervanger halen zodra de sterke spits was vertrokken en hebben daarom nog niet kunnen handelen. Zo was Ajax in de markt voor Myron Boadu, maar zag het de 24-jarige aanvaller naar PSV vertrekken. Nu Brobbey op het punt staat 25 miljoen euro inclusief bonussen op te leveren, kan Ajax wel in actie komen.

De Amsterdammers hebben nog tot dinsdagavond middernacht om een vervanger voor Brobbey in huis te halen en zijn daar dus razendsnel mee aan de slag gegaan. Dolberg, die zijn brood verdient bij het Belgische Anderlecht, is inmiddels gepolst een zou graag willen terugkeren in de hoofdstad. Ajax heeft wel concurrentie van Celtic, dat een bedrag van negen miljoen euro heeft geboden op de Deen. Volgens het Algemeen Dagblad hanteert Anderlecht een vraagprijs van tien miljoen euro, wat Ajax 'normaal gesproken' te gortig is. De Amsterdammers denken aan een huurconstructie met een verplichte koopoptie. Mocht Dolberg niet haalbaar blijken, schakelt Ajax naar de volgende naam op de lijst. Het is niet duidelijk om wie dat zou gaan.

Dolberg maakte in 2015 de overstap van het Deense Silkeborg naar Ajax, dat hem in de zomer van 2019 voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice verkocht. In Amsterdamse dienst speelde de aanvaller 119 duels, waarin hij 45 doelpunten maakte en zestien assists gaf. Dolberg won in zijn periode bij Ajax een keer de Eredivisie en een keer de KNVB Beker.

Update 14:29

Volgens ESPN heeft Dolberg de aanbieding van Celtic afgeslagen. Of dat ook betekent dat de Deen de overstap gaat maken naar Ajax, valt nog te bezien, maar de belangrijkste concurrent voor de club valt hierbij wel af.