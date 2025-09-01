Live voetbal

Ajax wil spits met 45 goals in Amsterdamse dienst terughalen

Ajax wil Kasper Dolberg terug naar Amsterdam halen na het aanstaande vertrek van Brian Brobbey, zo weet De Telegraaf. De 27-jarige Deen is een ‘voorname kandidaat’ om naar de Johan Cruijff ArenA te komen.

Ajax staat op het punt om Brobbey aan Sunderland te verkopen. De Amsterdammers konden pas een vervanger halen zodra de sterke spits was vertrokken en hebben daarom nog niet kunnen handelen. Zo was Ajax in de markt voor Myron Boadu, maar zag het de 24-jarige aanvaller naar PSV vertrekken. Nu Brobbey op het punt staat 25 miljoen euro inclusief bonussen op te leveren, kan Ajax wel in actie komen.

De Amsterdammers hebben nog tot dinsdagavond middernacht om een vervanger voor Brobbey in huis te halen en zijn daar dus razendsnel mee aan de slag gegaan. Dolberg, die zijn brood verdient bij het Belgische Anderlecht, is inmiddels gepolst een zou graag willen terugkeren in de hoofdstad. Ajax heeft wel concurrentie van Celtic, dat een bedrag van negen miljoen euro heeft geboden op de Deen. Volgens het Algemeen Dagblad hanteert Anderlecht een vraagprijs van tien miljoen euro, wat Ajax 'normaal gesproken' te gortig is. De Amsterdammers denken aan een huurconstructie met een verplichte koopoptie. Mocht Dolberg niet haalbaar blijken, schakelt Ajax naar de volgende naam op de lijst. Het is niet duidelijk om wie dat zou gaan.

Dolberg maakte in 2015 de overstap van het Deense Silkeborg naar Ajax, dat hem in de zomer van 2019 voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice verkocht. In Amsterdamse dienst speelde de aanvaller 119 duels, waarin hij 45 doelpunten maakte en zestien assists gaf. Dolberg won in zijn periode bij Ajax een keer de Eredivisie en een keer de KNVB Beker.

Update 14:29

Volgens ESPN heeft Dolberg de aanbieding van Celtic afgeslagen. Of dat ook betekent dat de Deen de overstap gaat maken naar Ajax, valt nog te bezien, maar de belangrijkste concurrent voor de club valt hierbij wel af.

Copa
2.036 Reacties
721 Dagen lid
22.590 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Niet slecht. Jong en een voetballende spits. Ik juich het toe . Liever Dolberg dan Boadu

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
458 Reacties
1.070 Dagen lid
4.804 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oprechte vraag.. loopt er niet iets goeds bij jong Ajax. Ik bedoel Ajax heeft altijd goede hele jonge spitsen gehad. Misschien is dit het seizoen om eentje veel ervaring op te laten doen.

Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ze zullen iemand willen die er meteen staat. Daar zal de crux zitten denk ik.

ERIMIR
3.356 Reacties
421 Dagen lid
37.418 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Konadu, die zit al bij de selectie als 2e spits achter Weghorst. Maar Weghorst is geen 1e spits meer een pinchhitter. Weet niet of Dolberg het niveau nog heeft als toen hij nog bij Ajax speelde.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
458 Reacties
1.070 Dagen lid
4.804 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zelfs ik heb gehoord van Konadu.. geef die dan minuten. Een spits die er gelijk staat bestaan bijna niet. Vooral niet als een team niet draait. Iemand zei over de vorige wedstrijd dat Weghorst twee hoge ballen kreeg. Dus als een centrumspits geen aanvoer krijgt, dan kan je niet scoren. (Klinkt cruyfiaans).

Hurricane.
323 Reacties
391 Dagen lid
2.341 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De angst en paniek is hoog. Er is geen geld. Brobbey moet eerst verkocht worden. De damage is groot. Dat gaat niet meer goed komen. Alex doet geen goede cooking. Dolberg is overal mislukt. Als ik zo die foto zie van kroes ziet hij het somber in.

ERIMIR
3.356 Reacties
421 Dagen lid
37.418 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Gaat ie nog goed, een zonnesteek kan je niet opgelopen hebben nu het geen 30° meer is. Misschien iets verkeerd gegeten.

Arena
349 Reacties
21 Dagen lid
1.192 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dolberg is helemaal niet overal mislukt. Verzin maar wat anders, slap windje.

Ome Barend
87 Reacties
1 Dag lid
115 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hurricane. Inderdaad.. ook de scouting bij Ajax doet geen goede cooking. Ze komen aan met oud spelers die overal mislukt zijn.

Tante Barbara
3 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ KingCrimson Ze moeten wel met zoiets komen. Welke spits van een beetje niveau kan Ajax nu betalen, 1 dag voor het sluiten van de markt? En als je al een spits van een beetje niveau gevonden hebt moet hij maar in dit kroketten elftal onder Heitinga willen spelen.

ERIMIR
3.356 Reacties
421 Dagen lid
37.418 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Waar komen al die ouwe bejaarde wijven nou allemaal ineens vandaan. Het lijkt hier wel een bejaardensoos.

Vriendje Stokvis
1.238 Reacties
347 Dagen lid
7.992 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als voetbalhoofdstad zo reageert dan is het geweldig. Hurricane doet hem volgens mij gewoon na. Sterker nog ik dacht dat voetbalhoofdstad het was.

Ome Barend
87 Reacties
1 Dag lid
115 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis zoals Arena zou zeggen.. niks mis mee met iemand zijn reactie je moet niet zo wauwelen als het je niet aanstaat.. Ik volg deze site al langer en jij bent een van de weinige samen met Hurricane die wel normaal kunnen doen..

baltegenmuur22
22 Reacties
1.070 Dagen lid
84 Likes
baltegenmuur22
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ongelofelijk wat een non visie zeg,ik woon in Antwerpen en volg al jaren de Jupiler league,en dus ook Anderlecht.Dolberg heeft vorig seizoen de helft van zijn goals uit strafschoppen gemaakt.hij is geen spat veranderd,wedstrijden dat je achteraf denkt,verrek speelde hij ook mee?een teamspeler zal het nooit worden,enkel wanneer Ajax er 1 zoekt voor de box en niet anders.en laten we wel wezen,voor vermaak zie ik 10 x liever Weghorst,die man leeft ,strijd,heeft venijn heeft dat randje wat er opgezocht moet worden,Solberg is slechts een robot die zelfs met de grootste moeite een lach tevoorschijn haalt.niet doen Ajax er zijn betere en levendiger spitsen

Ome Barend
87 Reacties
1 Dag lid
115 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@baltegenmuur22 Ajax heeft geen scouting.. ze teren het liefst nog op verleden. Ik was trouwens ook nog laatst in Antwerpen, leuke stad!

Ajeto!
534 Reacties
1.071 Dagen lid
3.745 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend, Heel bijzonder dat u daar vrij mocht rond huppelen. Ow wacht het zal wel undercover geweest zijn met paspoort 9 uit de keuken lade

Pietjanhendrik
203 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

10 miljoen is veel geld voor dolberg van 27 jaar. Heeft nauwelijks restwaarde.

Ome Barend
87 Reacties
1 Dag lid
115 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik nee daar zit ook het grootste probleem. En hij zal zijn waarde niet opkrikken bij Ajax ben ik bang.. maar ach spelers verkopen met verlies vinden ze daar totaal niet erg.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
963 Reacties
1.070 Dagen lid
5.408 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom zou je een spits terug halen die in zijn eerste periode ook niet goed genoeg was?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

