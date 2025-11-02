Live voetbal 13

Telegraaf: Heitinga krijgt intern én van harde kern vertrouwen

Bruggink over Ajax:
2 november 2025, 17:16

John Heitinga staat nog altijd onder flinke druk bij Ajax. Dit komt echter alleen vanuit de buitenwacht, zo schetst De Telegraaf. Zowel intern als bij de harde kern is er vertrouwen in de trainer.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De oud-verdediger moest ervoor zorgen dat er met aanvallend voetbal een plek bij de eerste twee werd gehaald. Daar slaagt Ajax vooralsnog niet in; de resultaten zijn teleurstellend, terwijl ook het spel niet goed is.

Daardoor krijgt Heitinga de nodige kritiek te verwerken. Volgens De Telegraaf komt dit echter alleen van buitenaf. Intern heeft men namelijk nog altijd vertrouwen in de trainer, terwijl ook de harde kern achter het clubicoon blijft staan, zelfs na het teleurstellende gelijkspel in eigen huis tegen sc Heerenveen (1-1).

De krant geeft aan dat Ajax nu wel een belangrijke week wacht. Woensdag wacht een thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League, terwijl de Amsterdammers zondag op bezoek gaan bij FC Utrecht. Alleen als er in die wedstrijden verbetering wordt getoond en ‘het liefst resultaat wordt geboekt’ kunnen Ajax en Heitinga ontspannen de interlandperiode in.

Kipo
30 Reacties
96 Dagen lid
42 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is mooi nieuws! Zo aan het eind van het weekend

descheids
534 Reacties
45 Dagen lid
781 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze houden Heitinga aan het lijntje tot Slot binnenkort ontslagen wordt bij Liverpool. Dan kan hij Ajax opbouwen volgens de geruchten van Johan Derksen want dat is kennelijk zijn favoriete club.

CG
2.570 Reacties
831 Dagen lid
13.345 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Misschien dat dit voorzichtig op de achtergrond speelt !!

FCJel
540 Reacties
820 Dagen lid
4.732 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids jij denk dat een hoofdtrainer die net de premier league gewonnen heeft hoofdtrainer wil worden van ajax 😂😂 dan ben je echt de realiteit ontstegen. Ten hag kwam amper in het linker rijtje van de PL en voelde dat ajax al onder z’n niveau lag.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.522 Reacties
1.133 Dagen lid
18.832 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids Slot komt echt niet terug naar Nederland.

dilima1966
2.714 Reacties
874 Dagen lid
15.570 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De harde kern zijn net kleuter s eerst zingen ze johnie rot op en fluiten concert nu op handen gedragen

