John Heitinga staat nog altijd onder flinke druk bij Ajax. Dit komt echter alleen vanuit de buitenwacht, zo schetst De Telegraaf. Zowel intern als bij de harde kern is er vertrouwen in de trainer.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De oud-verdediger moest ervoor zorgen dat er met aanvallend voetbal een plek bij de eerste twee werd gehaald. Daar slaagt Ajax vooralsnog niet in; de resultaten zijn teleurstellend, terwijl ook het spel niet goed is.

Daardoor krijgt Heitinga de nodige kritiek te verwerken. Volgens De Telegraaf komt dit echter alleen van buitenaf. Intern heeft men namelijk nog altijd vertrouwen in de trainer, terwijl ook de harde kern achter het clubicoon blijft staan, zelfs na het teleurstellende gelijkspel in eigen huis tegen sc Heerenveen (1-1).

De krant geeft aan dat Ajax nu wel een belangrijke week wacht. Woensdag wacht een thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League, terwijl de Amsterdammers zondag op bezoek gaan bij FC Utrecht. Alleen als er in die wedstrijden verbetering wordt getoond en ‘het liefst resultaat wordt geboekt’ kunnen Ajax en Heitinga ontspannen de interlandperiode in.