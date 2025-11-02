Karim El Ahmadi is andermaal geschrokken van het niveau van aan de bal. De Japanse verdediger van Ajax speelde tegen sc Heerenveen (1-1) een ongelukkige wedstrijd en leidde meerdere malen balverlies in.

De crisis in Amsterdam duurt voort: ook zaterdag werd er weer puntverlies geleden door Ajax. Mika Godts maakte nog wel een doelpunt in de eerste helft, maar die goal werd 'onschadelijk gemaakt' door een treffer van Vaclav Sejk bij de uitploeg. Bij dat doelpunt ging Remko Pasveer flink in de fout, maar El Ahmadi legt de focus ergens anders op. De analist vindt dat Ajax het vooral zichzelf heel lastig maakt, met name in de opbouw. "Dat was tegen FC Twente zo en nu weer. Heerenveen wordt gevaarlijk wanneer Ajax zelf in balbezit is. Dat is denk ik het grootste probleem van Ajax op dit moment", stelt hij bij Dit was het Weekend op ESPN.

Volgens El Ahmadi heeft Ajax ook niet de juiste spelers in de laatste linie staan. "Rosa, die kan eigenlijk niet heel erg goed opbouwen. Ik dacht dat Itakura best goed aan de bal was, maar dat is echt alleen maar onrust achterin. Of je nou met Itakura of Sutalo speelt, beide spelers maken een hele onrustige indruk." Itakura was, net als Sutalo, een dure aankoop. De Japanner kostte Ajax deze zomer ongeveer 10 miljoen euro.

Perez vindt de beredenering van El Ahmadi iets te kort door de bocht. "Je kunt de spelers achterin de schuld geven van de opbouw, maar je moet ook enigszins een plan én de spelers hebben om te kunnen opbouwen. Itakura en Baas dribbelen wel op, maar ik snap heel goed waarom ze niet weten waar ze hem heen moeten passen. Er is geen beweging." Dat heeft dan weer te maken met de instelling en/of het tactisch plan van John Heitinga.