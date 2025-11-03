Voetbalanalist Hans Kraay Jr. heeft zijn verbazing uitgesproken over de teleurstellende prestaties van bij Ajax. In de uitzending van Goedemorgen Eredivisie op ESPN op zondag, na het 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen, vroeg de analist zich af wat er met hem aan de hand is.

De Japanse verdediger maakte in de zomer de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Ajax, nadat hij eerder al op huurbasis bij FC Groningen speelde. Aan die transfer was een bedrag van ongeveer tien miljoen euro gemoeid. In Duitsland liet hij een sterke indruk achter, maar bij Ajax laat hij nog niet het beste van zichzelf zien.

Wisselende prestaties Itakura

Toen Ajax werd gelinkt aan de Japanse verdediger was Kraay jr. een van de eerste die een positief transferadvies uitbracht. Tegen Voetbal International zei hij in de zomer: "Als ik met name Feyenoord, maar ook Ajax was, zou ik blind voor Itakura gaan." De verdediger maakte de stap naar Amsterdam, maar overtuigt nog allerminst.

"Ik weet mijn god niet wat er met Itakura aan de hand is", stelt een verbaasde Kraay jr. zondag bij Goedemorgen Eredivisie. "Hij was in Groningen zó ongelooflijk goed, in Duitsland ook. Daar was hij goed in de lucht, goed in de rugdekking, goed in de passing en toonde hij over een goede sliding-tackle te beschikken. Ik weet niet wat er met hem is..."

'Itakura past niet perfect in Ajax-systeem'

Tafelgenoot Aad de Mos denkt te weten waar de vormdip van Itakura door komt. De verdediger van Ajax zou het beste tot zijn recht komen in een driemansdefensie. "De ruimte waarin hij moet spelen is nu veel groter. De spelers die hij moet aanspelen staan veel te diep, die kan hij niet bereiken. Je ziet helemaal geen gevoel bij Ajax qua voetbalintelligentie."