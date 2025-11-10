Valentijn Driessen en Bas Nijhuis zijn het totaal niet met elkaar eens over de afgekeurde goal van Ajax-spits Wout Weghorst tegen FC Utrecht. Het leverde maandagavond een clash op tussen het tweetal in het programma Vandaag Inside.

Aanleiding voor het debat is de afgekeurde goal van Weghorst tegen FC Utrecht. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde het doelpunt, na ingrijpen van de VAR, af wegens een lichte overtreding van Ajax-rechtsback Lucas Rosa. Nijhuis kan de beslissing van de arbitrage wel volgen, maar Driessen niet. Hij spreekt er zelfs schande van.

“Die VAR steekt hem gewoon een mes in zijn rug. Eindelijk fluit hij (Makkelie, red.) een keer zoals Bas Nijhuis, dat doet hij om te pleasen. Maar hier in deze situatie gebeurt er helemaal niks", stelt de journalist van De Telegraaf.

Nijhuis snapt de ergernis, maar is het niet helemaal met hem eens. “Weet je wat het lastig maakt? Makkelie fluit een heerlijke, snelle wedstrijd. Hij laat veel gaan. Alleen: als het een overtreding is bij een doelpunt, check je als VAR de aanvalsfase. Als daar iets gebeurt, moet je de scheidsrechter daarop wijzen.”

De arbiter vervolgt: “Als VAR zie je dit moment, dan kun je er bijna niet omheen om hem te roepen. Dan kan hij nog zo de wedstrijd in die stijl willen fluiten, maar je moet ook beoordelen wat je ziet", zegt Nijhuis, die daarmee aangeeft dat hij de beslissing van Makkelie wel kan begrijpen.

Driessen echter niet, ook niet na het betoog van Nijhuis. “Er was helemaal niks aan de hand, man! Iedereen stond alweer bij de middenlijn voor de aftrap. Je lult, man”, reageert de journalist.

“Nee, ik lul niet!”, antwoordt Nijhuis lachend op de felle uitbarsting van Driessen. “Ik zeg dit alleen maar om aan te geven hoe lastig het is. Hij heeft slecht geslapen hoor, die Valentijn.”