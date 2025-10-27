Valentijn Driessen strijkt met de eer: ‘Vandaag Inside heeft Televizier-Ring aan mij te danken’

Valentijn Driessen is van mening dat hij een groot aandeel heeft gehad in de Gouden Televizier-Ring-winst van Vandaag Inside, een kleine twee weken geleden. De journalist van De Telegraaf, een veel geziene gast in het televisieprogramma, strijkt in de uitzending van maandagavond met de eer.

Vandaag Inside won op 16 oktober voor de tweede keer in de geschiedenis de Gouden Televizier-Ring. Het programma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp troefde Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted af, met liefst 74 procent van de stemmen.

Artikel gaat verder onder video

Driessen dichtte Vandaag Inside aanvankelijk geen enkele kans toe: in de uitzending van 16 oktober voorspelde hij vóór de prijsuitreiking overtuigd dat Het Jachtseizoen: Most Wanted van programmamakers StukTV de Gouden Televizier-Ring zou winnen. “Je bent gewoon kansloos. Die hebben gewoon ergens een geheime achterban, die met zijn allen hebben zitten stemmen”, zei Driessen over de makers van het programma.

Maandagavond blikt Driessen terug op die uitspraken. Hij legt uit dat hij in de nacht na het Gouden Televizier-Gala wakker werd geappt door Genee. “Ik werd om 04.15 uur ’s nachts wakker geappt: StukTV? Afzender Wilfred Genee.”

“Maar vrijdag werd ik gebeld door een heel erg hoog geplaatst iemand van Talpa”, vervolgt Driessen. “Die zei: bedankt dat je hier hebt verteld dat StukTV ging winnen, want dat heeft echt heel veel kijkers gemobiliseerd om op Vandaag Inside te stemmen. Het lag eigenlijk een beetje gelijk. Eigenlijk hebben jullie die ring aan mij te danken, ja. Ik krijg daar natuurlijk nooit de credits voor.”