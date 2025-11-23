Johan Derksen ligt opnieuw onder vuur. De analist van Vandaag Inside noemde RTL-presentator Humberto Tan deze week een 'namaakaapje'. Kijkers vinden het een racistische opmerking, maar Derksen stelt dat hij geen racistische bedoelingen had.

Derksen deed zijn uitspraak over Tan nadat de presentator donderdagavond een award uitreikte aan de redactie van Vandaag Inside, nadat de website van het programma werd verkozen tot Website van het Jaar in de categorie Media. Derksen dacht te zien dat Tan daar weinig plezier in had. “Hij gunt ons het licht in de ogen niet. Hij is heel gevoelig voor wat wij hier over hem zeggen. Het is een namaakaapje.”

Genee zag de bui al hangen en greep direct in. “Het aapje vind ik helemaal een beetje een lastig woord in dezen”, zei de presentator van Vandaag Inside. Derksen reageerde: “Ja, maar dat is niet racistisch bedoeld, maar hij is namaak.” Volgens Genee moet Derksen toch oppassen met die woordkeuze. “Dat je hem niet leuk vindt, oké, dat kan je vinden.” Vervolgens noemde Derksen hem dan maar een ‘namaakkrokodil’.

Toch zijn er de nodige kijkers die vinden dat de uitspraak van Derksen absoluut niet door de beugel kan. “Humberto Tan een namaak aapje noemen is echt racistisch”, oordeelt een kijker.

Juriste Marjan Olfers deelt die mening, zo laat ze weten op X: “Het gebruik van het woord aapje over Humberto Tan door Derksen is racistisch naar aard, doel en effect. Het ontmenselijken normaliseren is volstrekt onacceptabel.”

Andere kijkers van het populaire SBS6-programma vinden het opmerkelijk dat Derksen een dergelijke uitspraak doet, terwijl hij in diezelfde uitzending opriep om aangifte te doen vanwege racisme. “De heer Derksen noemt Humberto Tan een aapje en gaat daarna van alles beweren om vooral aangifte te doen. Walgelijke man.”