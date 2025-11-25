Sylvia Geersen heeft op TikTok gereageerd op de uitspraken die Johan Derksen afgelopen week over haar deed bij Vandaag Inside. Het Nederlandse model doet mee aan de psychologische realityshow Het zwaard van Damocles en vindt dat het boegbeeld van de talkshow zijn mond dicht moet houden.

Derksen liet zich afgelopen donderdag tijdens de uitzending van Vandaag Inside weinig vleiend uit over Geersen. "Is zij dat fotomodel met die grote tieten? Die zit in Het Zwaard van Damocles, en er is geen gemenere feeks dan dat wijf. En 'feeks' is voor haar nog een eretitel. Die deugt van geen kant. Achterbaks, jongen!", aldus de besnorde analist.

De uitspraken van Derksen zijn Geersen ook ter ore gekomen, waarop ze besloten heeft om te reageren. Een hele goedemiddag allemaal. Zoals jullie weten ben ik op tv bij Het Zwaard van Damocles. Mensen, Nederland, even serieus. Het is een spel waarin ik zit. Jullie doen net alsof ik echt mensen voor de bus gooi en dat ze doodgaan als ze geëlimineerd worden. In het ergste geval moeten ze dominosteentjes neerzetten en vallen die steentjes om," vervolgt het model. "Poeh poeh, wat erg zeg. Natuurlijk ben ik fanatiek! Hallo?! Of jij gaat eraan, of ik ga eraan! Dus dat gezeik, hou alsjeblieft op."

Vervolgt richt ze haar in de TikTok haar pijlen op Derksen. "En die Johan Derksen moet helemaal z'n mond dichthouden. Want hij houdt van hele andere spelletjes in z'n leven, ik speel gewoon een spelletje op televisie. Nou, ik heb alweer zin in zondag. Ik ben de Martine Hafkamp van Het Zwaard van Damocles", verwijst Geersen tot besluit naar de 'soapbitch' van Goede Tijden, Slechte Tijden.