Naast Jordi Cruijff, voert de clubleiding van Ajax gesprekken met (44) als opvolger van technisch directeur Alex Kroes. Volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers en de oud-speler woensdag en donderdag in gesprek gegaan over de functie. De aanstelling van Maxwell kan Ajax mogelijk grote problemen opleveren.

De Braziliaan Maxwell werd deze week meerdere keren gespot in Amsterdam. Hij zou volgens betrouwbare bronnen zowel in de Johan Cruijff ArenA (het parkeerdek) als elders in de hoofdstad gesprekken hebben gevoerd met algemeen directeur Alex Kroes. Een terugkeer van de oud-linksback lijkt daarmee op tafel te liggen, maar Ajax zou daarbij direct tegen een gevoelig punt kunnen aanlopen.

'Groot probleem dreigt bij aanstelling Maxwell'

Maxwell werkt namelijk voor de invloedrijke zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die onder meer Erling Haaland en Matthijs de Ligt vertegenwoordigt. "En dat kan binnen Ajax weleens gevoelig liggen. Kroes verkocht zijn aandelen van het makelaarskantoor SEG dat hij samen met Kees Vos oprichtte, maar werd tot vervelens toe geconfronteerd met zijn makelaarsverleden. Nu weer in zee gaan met een (voormalig) spelersagent lijkt dan ook vragen om problemen", schrijft De Telegraaf.

Jordi Cruijff op pole position

Zodoende lijkt Jordi Cruijff – die zelf openstaat voor een vertrek naar Amsterdam - nog altijd de beste papieren te hebben om de nieuwe ‘td’ van Ajax te worden. De formele beslissing ligt bij de raad van commissarissen van Ajax. Juist die rvc is momenteel uitgekleed. Na het vertrek van meerdere leden bestaat de raad nog slechts uit Dirk Anbeek en Sirik Goeman. Danny Blind blijft nog aan tot er versterking is gevonden, maar heeft aangegeven niet meer te willen stemmen over grote dossiers.

Daarmee kan adviserend commissaris Louis van Gaal ‘een sleutelrol’ krijgen, zo schetst De Telegraaf. De stem van de oud-bondscoach weegt zwaar. “Ook is duidelijk dat Van Gaal en Johan Cruijff een slechte verstandhouding hadden. Mocht er een streep door de naam van Jordi Cruijff gaan, dan is duidelijk welk advies Van Gaal heeft gegeven en dat Anbeek en Goeman hun oren naar de oud-bondscoach hebben laten hangen.”