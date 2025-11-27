Naast Jordi Cruijff, voert de clubleiding van Ajax gesprekken met Maxwell (44) als opvolger van technisch directeur Alex Kroes. Volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers en de oud-speler woensdag en donderdag in gesprek gegaan over de functie. De aanstelling van Maxwell kan Ajax mogelijk grote problemen opleveren.
De Braziliaan Maxwell werd deze week meerdere keren gespot in Amsterdam. Hij zou volgens betrouwbare bronnen zowel in de Johan Cruijff ArenA (het parkeerdek) als elders in de hoofdstad gesprekken hebben gevoerd met algemeen directeur Alex Kroes. Een terugkeer van de oud-linksback lijkt daarmee op tafel te liggen, maar Ajax zou daarbij direct tegen een gevoelig punt kunnen aanlopen.
Maxwell werkt namelijk voor de invloedrijke zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die onder meer Erling Haaland en Matthijs de Ligt vertegenwoordigt. "En dat kan binnen Ajax weleens gevoelig liggen. Kroes verkocht zijn aandelen van het makelaarskantoor SEG dat hij samen met Kees Vos oprichtte, maar werd tot vervelens toe geconfronteerd met zijn makelaarsverleden. Nu weer in zee gaan met een (voormalig) spelersagent lijkt dan ook vragen om problemen", schrijft De Telegraaf.
Zodoende lijkt Jordi Cruijff – die zelf openstaat voor een vertrek naar Amsterdam - nog altijd de beste papieren te hebben om de nieuwe ‘td’ van Ajax te worden. De formele beslissing ligt bij de raad van commissarissen van Ajax. Juist die rvc is momenteel uitgekleed. Na het vertrek van meerdere leden bestaat de raad nog slechts uit Dirk Anbeek en Sirik Goeman. Danny Blind blijft nog aan tot er versterking is gevonden, maar heeft aangegeven niet meer te willen stemmen over grote dossiers.
Daarmee kan adviserend commissaris Louis van Gaal ‘een sleutelrol’ krijgen, zo schetst De Telegraaf. De stem van de oud-bondscoach weegt zwaar. “Ook is duidelijk dat Van Gaal en Johan Cruijff een slechte verstandhouding hadden. Mocht er een streep door de naam van Jordi Cruijff gaan, dan is duidelijk welk advies Van Gaal heeft gegeven en dat Anbeek en Goeman hun oren naar de oud-bondscoach hebben laten hangen.”
Puur op gevoel en dus eigenlijk zonder enige onderbouwing denk ik dat Maxwell geschikter is dan Cruijff. Ik vraag me ook af, stel dat ze allebei interesse hebben om naar Amsterdam te komen, of ze niet allebei binnen te halen zouden zijn met elk hun eigen functie? Het is maar een gedachte, maar ik denk dat je wel 2 mensen binnenhaald die de club een boost kunnen geven.
Ik zou maxwell ook een geschikte kandidaat vinden voor ajax als technische directeur beter als kroes en beuker tegelijkertijd hij komt uit de voetballerij heeft genoege kennis en. Connectie binnen andere clubs en Hij wordt door het ajax legioen op handen gedragen
Wat heeft Beuker dan in jouw ogen aantoonbaar fout gedaan?. Het enige dat ik heb gelezen is dat hij wil en dat al in werking heeft gesteld dat Ajax meer aandacht zal gaan besteden aan Amsterdam en omstreken.. Huiberts vreest wellicht dat dit wel eens ten koste kan gaan van AZ, die nu Noord Holland in zijn zak heeft denk ik
@Vrij Dag Het probleem is reeds begonnen vanaf het moment van zéér slecht beleid, afkomstig van het directie, bestuur en commissie, dus alles bij elkaar. Daar de zware problematiek daar aanwezig blijft, blijft dat zichtbaar in het voetbalspel op het veld. Dit geldt voor/bij alle voetbalclubs. De bal wordt steeds / altijd weer teruggekaatst. Ook dat de volgende vier wedstrijden slecht voetbal zal laten zien. Het is niet anders !!
Ik vind het verbazend vinden dat Jordi een thema is en ook serieus genoemd wordt. Die is inhoudelijk toch helemaal niet geschikt? Waarom praten ze met hem uberhaupt? Ik blijf het bijzonder vinden. Er zou niet eens aan Jordi gedacht moeten worden. Ga nou eens echt iemand scouten en kijk verder dan alleen een achternaam.
