Woerts en Derksen weten zeker: ‘Sneijder wordt geen td bij Ajax’

Wesley Sneijder
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
27 november 2025, 11:22

Wesley Sneijder gaat niet de nieuwe technisch directeur van Ajax worden. Daar zijn Johan Derksen en Chris Woerts van overtuigd, zo stellen ze woensdag bij Vandaag Inside. De sportmarketeer verwacht dat Ajax rustig de tijd gaat nemen in een zoektocht en anders Alex Kroes ook na de winterstop laat zitten.

Ajax is momenteel hard op zoek naar een opvolger van Alex Kroes en daarvoor zou Jordi Cruijff serieus in beeld zijn. Dinsdag diende zich echter nog een kandidaat aan; in de voorbeschouwing op Ajax - Benfica (0-2) deed Sneijder een open sollicitatie. “Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek”, maakte de voormalig middenvelder duidelijk. Een dag later werd Sneijder hierin gesteund door Theo Janssen.

Woerts ziet het niet gebeuren dat de Amsterdammers in zee gaan met Sneijder. “Ajax neemt ruim de tijd om een nieuwe technisch directeur aan te trekken. Lukt dat niet, dan blijft Alex Kroes na de winterstop gewoon”, stelt de zakenman. “Ze hebben echt geen haast. Sneijder wordt het sowieso niet”, is hij stellig.

Derksen sluit zich volledig bij de talkshowgast aan. Volgens de voormalig verdediger passen de kwaliteiten van Sneijder helemaal niet bij de functie van technisch directeur. “Sneijder heeft de voetbalknow-how wel, maar er komt nog wat meer bij kijken. Je moet een representatieve functie bekleden, je moet onderhandelen met zaakwaarnemers en je moet weten hoe het met de salarisschalen in Europa zit. Hij heeft een nadeel: hij heeft een vriendengroep die niet uit het beste deel van Utrecht komt. Die zitten altijd als een soort hofhouding om hem heen. Die krijgt Ajax erbij en daar is Ajax wat huiverig voor. Ik denk niet dat Sneijder een geschikte directeur is.”

Theo Janssen en Wesley Sneijder

Theo Janssen ziet in Wesley Sneijder de ideale technisch directeur van Ajax

  Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Vurnon Anita

Vurnon Anita (36) stopt als profvoetballer en kijkt naar functie bij Ajax

  Gisteren, 21:43
  • Gisteren, 21:43
Henk Spaan met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA

Spaan geniet enorm van Bounida en geeft hem een 9

  Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
Docker
154 Reacties
10 Dagen lid
322 Likes
Docker
Eerlijk gezegd denk ik niet dat Sneijder de juiste kwaliteiten heeft voor die job. Sneijder was een uitstekende voetballer en volgens mij ook wel een aardige gast, maar hij overschat zichzelf behoorlijk. In een "lagere" bestuurdersfunctie zou hij misschien wel passen maar TD gaat het niet worden.

dilima1966
2.820 Reacties
899 Dagen lid
15.659 Likes
dilima1966
Dat lijkt mij ook geen goede keuze er moet nu iemand staan die de boel weer uit de sloop trekt en dat is Sneijder niet

