Wesley Sneijder gaat niet de nieuwe technisch directeur van Ajax worden. Daar zijn Johan Derksen en Chris Woerts van overtuigd, zo stellen ze woensdag bij Vandaag Inside. De sportmarketeer verwacht dat Ajax rustig de tijd gaat nemen in een zoektocht en anders Alex Kroes ook na de winterstop laat zitten.

Ajax is momenteel hard op zoek naar een opvolger van Alex Kroes en daarvoor zou Jordi Cruijff serieus in beeld zijn. Dinsdag diende zich echter nog een kandidaat aan; in de voorbeschouwing op Ajax - Benfica (0-2) deed Sneijder een open sollicitatie. “Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek”, maakte de voormalig middenvelder duidelijk. Een dag later werd Sneijder hierin gesteund door Theo Janssen.

Woerts ziet het niet gebeuren dat de Amsterdammers in zee gaan met Sneijder. “Ajax neemt ruim de tijd om een nieuwe technisch directeur aan te trekken. Lukt dat niet, dan blijft Alex Kroes na de winterstop gewoon”, stelt de zakenman. “Ze hebben echt geen haast. Sneijder wordt het sowieso niet”, is hij stellig.

Derksen sluit zich volledig bij de talkshowgast aan. Volgens de voormalig verdediger passen de kwaliteiten van Sneijder helemaal niet bij de functie van technisch directeur. “Sneijder heeft de voetbalknow-how wel, maar er komt nog wat meer bij kijken. Je moet een representatieve functie bekleden, je moet onderhandelen met zaakwaarnemers en je moet weten hoe het met de salarisschalen in Europa zit. Hij heeft een nadeel: hij heeft een vriendengroep die niet uit het beste deel van Utrecht komt. Die zitten altijd als een soort hofhouding om hem heen. Die krijgt Ajax erbij en daar is Ajax wat huiverig voor. Ik denk niet dat Sneijder een geschikte directeur is.”

VIDEO - Derksen en Woerts geloven niet in komst Sneijder naar Ajax