Forbs wijt falen bij Ajax aan gebrek aan vertrouwen

Carlos Forbs van Club Brugge
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
27 november 2025, 05:55

Bij Club Brugge speelt Carlos Forbs dit seizoen erg goed, maar in een interview met Het Belang van Limburg blikt de aanvaller terug op zijn mindere jaren bij Ajax en Wolverhampton Wanderers. Hij wijst het gebrek aan vertrouwen aan als een belangrijke reden voor zijn mindere prestaties daar.

Forbs krijgt bij Club Brugge wel de kans om zijn kwaliteiten te etaleren. Bij Ajax en Wolverhampton stond hij weinig op het veld en kreeg hij weinig vertrouwen, zo geeft hij aan. "Bij Ajax en Wolverhampton kon ik minder mijn ding doen. Ik wist dat ik op de bank zou belanden na één of twee slechte wedstrijden. Hier niet. Dat doet iets met je vertrouwen", reageert Forbs. Bij Club Brugge merkt de Portugees dat de staf en het bestuur in hem geloven.

Volgens Forbs was het 'achteraf bekeken' niet het goede moment om bij Ajax te tekenen, toen hij in 2023 overkwam van Manchester City. "Mijn eerste seizoen was met ups-and-downs. Ik maakte me geen zorgen. Ik was jong, dan is dat normaal toch? Ik startte goed, maakte wat goals, debuteerde in de Europa League", blikt de 21-jarige aanvaller terug. Nadat Maurice Steijn werd ontslagen, veranderde alles voor de buitenspeler. "De nieuwe trainer (John van 't Schip, red.) pakte meer punten, maar ik zat de hele tijd op de bank. Hij zei dat ik goed presteerde, maar dat zijn opstelling niet bij mij paste. Hij koos voor wingbacks en dat ben ik gewoon niet."

Hayen vraagt veel van Forbs

De hoge verwachtingen van zijn trainer Nicky Hayen, die niet altijd overtuigd is van zijn verdedigende taken, voelt de aanvaller. "Ja, de coach vraagt veel van mij", legt Forbs uit. "Hij is zo boos omdat hij weet dat ik het kan." Ondanks de druk verzamelde de aanvaller dit seizoen al vijf doelpunten en evenveel assists in alle competities.

Carlos Borges

Carlos Borges
Club Brugge KV
Team: Club Brugge
Leeftijd: 21 jaar (19 mrt. 2004)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Club Brugge
13
2
2024/2025
Wolves
10
0
2024/2025
Ajax
1
0
2023/2024
Jong Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

