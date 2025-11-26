Live voetbal 12

Spaan geniet enorm van Bounida en geeft hem een 9

Henk Spaan
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 november 2025

Rayane Bounida was dinsdagavond het lichtpuntje bij Ajax in de nederlaag tegen Benfica (0-2), zo stelt Henk Spaan in Het Parool. De columnist stelt dat de jonge Belg het chagrijn bij hem helemaal liet verdwijnen en denkt dat Mika Godts moet vrezen voor zijn plek.

Bounida mocht dinsdagavond zijn basisdebuut in de Champions League maken en wist daarin indruk te maken. De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler kon echter niet voorkomen dat Ajax in de Johan Cruijff ArenA onderuit ging tegen Benfica. De Belg maakte een goede indruk op Spaan, die hem een 9 geeft in de rubriek Spaan geeft punten.

“Hoe één speler het perspectief op een heel elftal weet om te draaien, zagen we dinsdag tijdens het Champions League-debuut van Rayane Bounida”, begint Spaan een dag na het duel. De schrijver stelt dat ‘het chagrijn’ rondom de Amsterdammers nu volledig is verdwenen. “Althans dat van mij. Weg de ergernis aan het onterechte omhoog schrijven van Godts, die zich, kijkend naar de andere vleugel, zorgen zal moeten maken.”

Toch zorgt een goede wedstrijd van Bounida er nog niet voor dat hij er al is, weet Spaan. “Bij Ajax gelden andere normen dan een superieure doorbraak op Europees niveau”, stelt de journalist. Zo krijgen talenten volgens hem bij Ajax altijd met een flinke hoeveelheid ‘gezeur’ te maken, voordat ze in de armen worden gesloten. “Maar goed: één zwaluw mag nog geen zomer betekenen, lente is het wel.”

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Dortmund
5
6
10
5
Chelsea
5
6
10
6
Man City
5
5
10
7
Paris SG
4
9
9
8
Newcastle
5
7
9
9
Real Madrid
4
6
9
10
Liverpool
4
5
9
11
Galatasaray
5
1
9
12
Spurs
4
5
8
13
Leverkusen
5
-2
8
14
Sporting
4
3
7
15
Barcelona
5
2
7
16
Qarabağ
5
-1
7
17
Atalanta
4
-2
7
18
Napoli
5
-3
7
19
Marseille
5
2
6
20
Atlético
4
1
6
21
Juventus
5
0
6
22
R. Union SG
5
-7
6
23
PSV
4
2
5
24
Monaco
4
-2
5
25
Pafos
4
-3
5
26
Club Brugge
4
-2
4
27
Frankfurt
4
-4
4
28
Athletic
5
-5
4
29
Benfica
5
-4
3
30
Slavia
5
-6
3
31
Bodø/Glimt
5
-4
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
København
4
-8
1
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

