Itakura trainde niet op zes-positie voor Ajax - Benfica

Ko Itakura van Ajax
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
27 november 2025, 12:11

Ko Itakura kreeg pas op maandag te horen dat Fred Grim hem als controleur wilde inzetten in het duel van Ajax met Benfica (0-2 verlies). De verdediger geeft in gesprek met het Japanse Soccer Digest Web aan dat hij helemaal niet op deze positie heeft getraind voor de Champions League-wedstrijd.

Ajax telde afgelopen zomer zo’n 10,5 miljoen euro neer om Itakura over te nemen van Borussia Mönchengladbach. De centrumverdediger heeft echter nog geen vaste basisplaats kunnen veroveren en moest de afgelopen competitiewedstrijden negentig minuten op de bank blijven. Tegen Benfica verraste interim-trainer Grim door Itakura op ‘zes’ te posteren.

Ook met de Japanner in de basis wist Ajax geen potten te breken. “Het was zwaar. Het was zwaar, maar…”, begon Itakura, die vervolgens een onthulling over Grim doet. “Gisteren kreeg ik plotseling te horen dat ik verdedigende middenvelder moest spelen”, legt hij uit. “ Ik moest zonder enige voorbereiding of training de wedstrijd starten. Ik denk wel dat heb kunnen doen wat er van me verwacht werd. Met een kritische blik had ik meer kunnen betekenen, maar op dat moment heb ik mijn taken rustig en goed uitgevoerd.”

Daags voor de wedstrijd besloot Grim om het gesprek aan te gaan met Itakura en daarbij vroeg hij hoe het met de zomeraanwinst gaat. “ Ik ben niet helemaal tevreden met mijn huidige situatie”, zo antwoordde de mandekker. Daarna liet de interim-trainer Itakura weten dat hij een dag later op ‘zes’ zou spelen.

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Gespeeld op 25 nov. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
