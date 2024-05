PSV maakt overstap definitief: Tillman blijft langer in Eindhoven

maakt definitief de overstap naar PSV, zo melden de Eindhovenaren vrijdag via de officiële kanalen. De Amerikaan kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Bayern München en maakt deze transfer nu permanent. Tillman tekent een contract tot de zomer van 2028 in het Philips Stadion.

Tillman maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Bayern München naar PSV. De Eindhovenaren wisten in die overeenkomst een koopoptie van circa twaalf miljoen euro te bedingen, die ze nu hebben gelicht. Bayern besloot niet om het contract van Tillman voor ongeveer drie miljoen af te kopen, dat kon tot vandaag. In het Philips Stadion kende Tillman een uitstekend eerste seizoen. De Amerikaan speelde tot dusver 37 wedstrijden voor PSV, waarin hij negen doelpunten maakte en vijftien keer aangever was. Ook had hij een belangrijk aandeel in het landskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

De 21-jarige middenvelder is erg gelukkig met zijn definitieve overstap. "Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf", geeft hij aan. "Het eerste seizoen is geweldig geweest en ik hoop dat we de komende jaren nog veel prijzen gaan pakken." De Amerikaan geeft aan dat hij zich gewaardeerd voelt in Eindhoven. "Dat geeft me het vertrouwen dat ik hier op de juiste plek ben en dat ik me hier kan ontwikkelen tot een nog betere voetballer."

Ook bij PSV zijn ze blij langer over Tillman te kunnen beschikken. "Malik heeft dit seizoen zijn waarde meer dan bewezen. Het is een fantastische voetballer met ontzettend veel kwaliteiten. Daarnaast heeft hij ook nog eens een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, als voetballer en als mens. Ik ben erg blij dat hij nog lang voor PSV speelt", geeft directeur voetbalzaken Earnest Stewart aan. Trainer Peter Bosz kijkt uit naar een nieuw seizoen met Tillman tot zijn beschikking: "Ik ben ontzettend blij dat hij blijft. Hij is pas 21 jaar oud, maar heeft dit jaar al zoveel stappen gezet in zijn ontwikkeling. Dat is mooi om te zien en ik ben benieuwd hoe hij zich gaat doorontwikkelen."

