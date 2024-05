Spitsenprobleem bij Oranje: ‘Als je die cijfers neerzet in de Eredivisie, heb je tien streepjes voor’

kwakkelt het hele seizoen al met spierblessures. Zelfs als hij weer een terugslag krijgt, moet Ronald Koeman hem altijd meenemen naar het Europees Kampioenschap, vinden de mannen bij Voetbalpraat. Ook voor de andere spitsen moet Koeman de blik verplaatsen naar buiten de Eredivisie.

“Ik denk het wel toch”, geeft Martijn Krabbendam aan wanneer wordt gevraagd of Koeman Depay ook met een blessure mee moet nemen. “Wat heb je anders in de spits?” Vervolgens worden Cody Gakpo, Thijs Dallinga, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey als opties genoemd.

“Die Dallinga is natuurlijk wel een apart verhaal”, gaat Krabbendam verder. “Veertien goals weer gescoord bij Toulouse. Hij gaat niet mee, maar het zijn best aardige cijfers natuurlijk.” Ook van Zirkzee is de verwachting dat hij niet meegaat naar het EK. “Die heeft hij (Koeman, red.) nooit gezien”, geeft Leon ten Voorde aan. “Die heeft de pech gehad dat hij geblesseerd raakte.” De spits van Bologna zat in maart bij de voorselectie van Oranje, maar moest afhaken met een dijbeenblessure.

Kenneth Perez vindt het vreemd dat Koeman niet zo enthousiast lijkt over Zirkzee. “Hij kan er toch niks aan doen dat Koeman nooit daarheen is gegaan? Hoe kan je niet enthousiast zijn als je hem nog nooit live hebt gezien?” Krabbendam: “Dat idee kreeg je wel een beetje, maar hij wilde hem toch wel zien. Het is toch een andere spits dan je al hebt.”

Perez durft er zijn mening niet over te geven. “Ik zie niet genoeg Bologna om dat te kunnen beoordelen. Maar als je de cijfers ziet, zou je denken dat Dallinga ook een plek verdient. Maar als je dat doet in de Eredivisie, heb je tien streepjes voor. Als je terugkomt, heb je een grotere kans om voor het Nederlands elftal uit te komen. Maar zelfs als je dit probleem oplost, is nog niet alles opgelost. Aan de buitenkant heeft hij ook betere spelers nodig”, besluit hij.

