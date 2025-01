'PSV wil meerdere contracten verlengen, toekomst sterkhouders onduidelijk'

Niet alleen heeft een nieuw contractvoorstel ontvangen van PSV, ook , , Mauro Junior en hebben een aanbieding ontvangen. Of dit viertal ingaat op het voorstel van de Eindhovenaren is nog maar de vraag, weet De Telegraaf te melden.

Pepi en PSV hebben inmiddels een mondeling akkoord bereikt over een overeenkomst met de looptijd tot medio 2030. Ook Dams, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, nadert een akkoord met de landskampioen. Volgens De Telegraaf verlopen de gesprekken tussen PSV en de Belg positief en ligt het in de lijn der verwachting dat beide partijen snel tot een akkoord komt.

Eerder al wist technisch directeur Earnest Stewart de contracten va Joey Veerman en Armando Obispo te verlengen. Na de ophanden zijnde verlengingen van Pepi en Dams wacht de PSV-directeur nog een flinke klus. Boscagli, Benítez en Mauro Junior beschikken bij PSV over een aflopend contract en hebben een nieuwe aanbieding ontvangen, net als Ledezma. Het is echter nog maar de vraag of het viertal hun jawoord zal geven aan de Eindhovenaren.

Boscagli wil nieuwe uitdaging

In het geval van Boscagli lijkt de kans groter dat hij vertrekt. De Fransman, die afgelopen zomer in de belangstelling stond van het Engelse Brighton & Hove Albion, is toe aan een nieuwe uitdaging in een andere competitie, en dan specifiek de Premier League. Het management van de ervaren verdediger heeft dan ook steeds aangegeven dat hij geen nieuw contract zal tekenen bij de Eindhovenaren.

Toekomst De Jong, Perisic en Karsdorp ongewis

Luuk de Jong, Ivan Perisic en Rick Karsdorp beschikken bij PSV ook over een contract tot komende zomer. In het geval van de 34-jarige spits is het zo dat hij voor zichzelf uit zal moeten maken of hij door wil gaan in een minder prominente rol dan nu. PSV wil Pepi namelijk door laten groeien tot eerste spits. Wel is de verwachting dat De Jong op korte termijn zal beslissen.

Perisic werd na de tranferwindow transfervrij toegevoegd aan de selectie van de Eindhovenaren. Volgens De Telegraaf zal PSV gezien zijn 'gevorderde leeftijd' in een later stadium beslissen over een mogelijke contractverlenging. Bij Karsdorp is er sprake van een optie in het contract, PSV zal hier pas verderop in het seizoen over beslissen. Linksback Fredrik Oppegard beschikt ook over een aflopend contract, maar er wordt verwacht dat de Noor, die niet wist door te breken in Eindhoven, na dit seizoen of in de winterstop vertrekt.