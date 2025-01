PSV morst punten tegen AZ, Ajax sluipt dichterbij op de ranglijst

PSV heeft bij de hervatting van de Eredivisie twee punten gemorst tegen AZ: 2-2. De Alkmaarders kwamen in het Philips Stadion via (0-1) en (1-2) tot twee keer toe op voorsprong, maar moesten telkens toezien hoe de stand weer in evenwicht bracht. Door het gelijkspel slinkt de voorsprong van de koploper uit Eindhoven op eerste achtervolger Ajax tot vier punten.

Met een duel tussen PSV en AZ stond in de eerste speelronde na de winterstop gelijk een topper op het programma. Na overwinningen op concurrenten gingen beide ploegen met een goed gevoel de kerstdagen in, wat ze graag wilden behouden. Bij de Eindhovenaren begonnen Joey Veerman en Johan Bakayoko opnieuw op de bank en had de kersverse aanwinst Esmir Bajraktarevic na een enkele training nog een plaats op de tribune. Aan Alkmaarse zijde kampte Ruben van Bommel met een lichte blessure, waardoor hij tegen zijn oude jeugdclub vervangen werd door Lahdo.

In de vorm van een handige passeeractie bij Richard Ledezma toonde de Zweedse buitenspeler al vroeg dat de Eindhovense verdediging kwetsbaar was. De ploeg van Peter Bosz schoot uit de startblokken en pinde de opponent op eigen helft vast, maar na een tweetal mislukte voorzetten leken de Alkmaarders ook wakker te worden. Vervolgens had al snel de openingstreffer voor de bezoekers moeten volgen, maar Parrott had zijn vizier nog niet op scherp staan. In vrijstaande positie kopte de Ier de bal niet langs de PSV-doelman, waarna hij de ogenschijnlijk eenvoudige rebound naast ramde. Even later leek de 22-jarige spits na een goed uitgespeelde aanval wel tot een doelpunt te komen, maar Ledezma kon de zachte inzet met gevaar voor lijf en leden van de lijn halen.

Waar het bij AZ wat betreft kansen net niet was, was het bij de thuisploeg in algehele zin eigenlijk net niet. Zowel de communicatie, de passing als het tempo liet het nodige te wensen over. Ondanks dat het balbezit van PSV gedurende de eerste helft steeds verder toenam, met meer dan 75% bij rust, bleven de sterk terugplooiende Alkmaarders eenvoudig op de been. Door een gebrekkig spelplan bij de Eindhovenaren bleven een kopbal van Ismaël Saibari en een geblokt schot van Noa Lang de enige wapenfeiten. De bezoekers stelden hier weinig tegenover en kwamen nauwelijks van eigen helft af. Één effectieve counter was echter genoeg voor de voorsprong. Mayckel Lahdo kwam op de linkerflank goed naar binnen en werd niet aangepakt door Ledezma en Jerdy Schouten, waardoor hij de bal fraai naar de verre hoek kon sturen.



Na rust probeerde PSV snel langszij te komen door een tandje op te schakelen. De dreigende voorzetten van beide flanken vonden echter geen eindstation. Met een afstandsschot wist Ledezma ondertussen voor de eerste maal de AZ-doelman te testen. Malik Tillman en Saibari probeerde in vrijstaande positie hetzelfde, maar in de geest van hun wedstrijd joegen zij beide de bal over. Uiteindelijk besloot Peter Bosz in minuut 63 om beide middenvelders van het veld te halen, wat na luttele minuten resultaat opleverde. Invaller Guus Til kwam op de rechterflank goed door en leverde een scherpe voorzet af, die door De Jong handig werd binnengetikt.

‘Wat hij kan, kan ik ook’, zal Maarten Martens met het inbrengen van Mexx Meerdink gehoopt hebben. De Belgische oefenmeester kreeg gelijk, want met zijn eerste balcontact promoveerde de rossige spits een handige voorzet van Sven Mijnans met zijn hoofd tot een treffer. Zodoende moest PSV opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. De druk op AZ werd stevig opgevoerd, maar de verdedigers van de Alkmaarders wisten zich overal voor te gooien. Toch ging het mis voor de bezoekers toen de bal ongelukkig op de arm van Van Bommel kwam. Danny Makkelie liet nog heel even doorspelen, maar wees uiteindelijk toch naar de penaltystip. Luuk de Jong benutte het buitenkansje, waardoor er nog meer spanning kwam te staan op de laatste minuten. De Eindhovenaren zochten hierin nog naar de overwinning, maar die kwam er niet meer.

Dan toch de voorsprong voor AZ! Een mooie goal van Mayckel Lahdo zorgt voor de 0-1 😱#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025 Gouden wissels van Peter Bosz zorgen voor de 1-1 van Luuk de Jong! 👏#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025 Luuk de Jong helpt PSV aan een punt na omstreden penalty 🤨#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025

