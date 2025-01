Gezicht van Ismael Saibari staat op onweer na doelpunt van Luuk de Jong

Tactisch ingrijpen van Peter Bosz sorteerde zaterdagavond razendsnel effect voor PSV in de thuiswedstrijd tegen AZ. De trainer van PSV voerde in de 67ste minuut drie wissels door, waarna binnen één minuut de 1-1 viel.

PSV speelde een zwakke wedstrijd tegen AZ en had moeite om tot kansen te komen. Bosz greep in de 67ste minuut in: hij haalde Ivan Perisic, Malik Tillman en Ismael Saibari alle drie in één keer naar de kant, ten faveure van Johan Bakayoko, Guus Til en Joey Veerman.

25 seconden na de entree van het drietal sloeg PSV toe. Daarbij hadden twee invallers een belangrijke rol: Veerman stak Til weg achter de laatste lijn van AZ, waarna een lage voorzet op Luuk de Jong volgde. Die rondde van dichtbij af en zette zo de gelijkmaker op het scorebord.

De elf spelers van PSV die op het veld stonden ontstaken in euforie, maar ESPN bracht in beeld hoe Tillman en Saibari ontevreden plaatsnamen op de bank. Met name het chagrijn op het gezicht van Saibari was goed zichtbaar. “Nog even geen grote glimlach daar…”, constateerde commentator Mark van Rijswijk.

Gouden wissels van Peter Bosz zorgen voor de 1-1 van Luuk de Jong! 👏#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025

