Van Gangelen over speler bij PSV - AZ: ‘Moet je als witte man zulk haar hebben?’

Jan Joost van Gangelen heeft zaterdagavond in de rust van PSV - AZ het kapsel van onder de aandacht gebracht.

Parrott verscheen met braids aan de aftrap in het Philips Stadion: een kapsel waarbij verschillende vlechtstrengen over het hele hoofd worden gevlochten. Het was een nieuwe look van de spits van AZ.

“Marciano, ik weet niet in hoeverre jij je nog met kapsel bezighoudt vandaag de dag…”, zegt Van Gangelen in De Eretribune enigszins spottend tegen collega-analist Marciano Vink. Van Gangelen: “Misschien nooit meer, dat weet ik niet. Maar dit haar…”

Vink reageert en geeft aan dat een van zijn zonen een vergelijkbaar kapsel heeft als Parrott. “Mijn jongste heeft zijn haar ook net laten invlechten, dus mij kun je niet…”

Van Gangelen: “Maar jij hebt een mooie halfbloed zoon. Moet je als witte Ier zulk haar hebben?”

Vink wijst Van Gangelen erop dat oud-voetballer David Beckham in het verleden ook braids had.

Kenneth Perez mengt zich vervolgens in de discussie: “Maar heeft dat invloed op zijn voetbal?”, vraagt de Deense analist zich af.

Van Gangelen suggereert vervolgens dat de gemiste kopkans van Parrott na ongeveer tien minuten voetballen te maken heeft met zijn kapsel. “Deze prikt hij normaal gesproken toch raak.”

