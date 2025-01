Parrott mist 2 megakansen in 2 seconden, Ledezma maakt 'save van het jaar'

heeft nagelaten AZ op voorsprong te brengen in de uitwedstrijd tegen PSV. De clubtopscorer miste in een tijdsbestek van twee seconden twee gigantische kansen. Even later zat het Parrott opnieuw niet mee, toen PSV een inzet van hem net op tijd van de lijn haalde.

In de tiende minuut van de wedstrijd verstuurde David Møller Wolfe een afgemeten voorzet op Parrott, die van dichtbij zijn hoofd tegen de bal zette. Hoewel hij volledig vrijstond, kon Parrott zijn kopbal niet genoeg richting meegeven om keeper Walter Benítez te verrassen. In de rebound lag Benítez al op de grond, maar schoot Parrott naast. Zo had AZ al meteen een Expected Goals-waarde van 0.96, zonder te scoren.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-commentator Mark van Rijswijk keek op van de missers. “De man die er tien maakte in de eerste seizoenshelft, slaagt er hier niet in zijn elfde erin te prikken. Hier had AZ de leiding moeten nemen. Parrott staat helemaal vrij bij de kopbal, waarna de redding goed is. Maar de rebound daarna is nog makkelijker dan de kopbal. Hoe is het mogelijk? Dat zal Parrott zichzelf hier ook afvragen. Peter Bosz zal zich ook afvragen hoe zijn centrum Parrott zó veel ruimte kan geven.”

Ledezma haalt bal voor doellijn weg

In de zestiende minuut had Parrott nóg een keer forse pech. Toen ontving hij de bal in het strafschopgebied van Peer Koopmeiners en schoot hij richting doel. Richard Ledezma zorgde ervoor dat de bal nét niet volledig de doellijn passeerde, ook al dacht Parrott van wel. Hij appelleerde richting de arbitrage onder leiding van Danny Makkelie, maar het horloge van de scheidsrechter gaf geen krimp.

"Richard Ledezma met de save van het jaar", schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. "Wat een actie van de rechtsback van PSV, die de zekere 0-1 voorkomt. PSV loopt te tutten in de eerste vijftien minuten: Mauro wordt voorbijgelopen door Poku maar wordt gered door Ledezma."

Volg de wedstrijd tussen PSV en AZ in ons liveverslag!

© ESPN

🇺🇸 RICHY LEDEZMA CLEARS IT OFF THE LINE FOR PSV 🇺🇸 pic.twitter.com/J2zfst8c0L — American Ultras Talk (@ameriultrastalk) January 11, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tillman doet opvallende belofte voor tweede kampioenschap op rij met PSV

Malik Tillman hoopt dit seizoen met PSV voor de tweede keer op rij de Eredivisie te winnen.