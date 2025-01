FC Utrecht weet niet te profiteren van puntverlies PSV

FC Utrecht en AZ hebben het publiek niet bepaald verwend vandaag. Een op het oog interessante wedstrijd eindigde in een oersaaie 0-0. Zo weten beide ploegen geen vervolg te geven aan een succesvolle doordeweekse bekerronde. Haller speelde bijna een hele wedstrijd mee, maar ook hij wist geen potten te breken.

Zowel FC Utrecht als AZ heeft een uitstekende week achter de rug. De ploeg van Ron Jans won van Feyenoord in de Kuip en bereikte de kwartfinales van het bekertoernooi door RKC uit te schakelen. AZ behaalde vorige week een knap punt in het Philips Stadion en boekte een fantastische bekeroverwinning op Ajax. Vanavond kwamen Utrecht en AZ elkaar tegen in de Galgenwaard in de Eredivisie waar de ploegen strijden om directe tickets voor Europees voetbal. Bij Utrecht begon Sebastien Haller voor het eerst in de basis, de Ivoriaan scoorde tegen RKC tweemaal.

AZ was de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Sven Mijnans nam Vasilios Barkas onder vuur en raakte ook een keer de paal vanuit een moeilijke hoek. Utrecht had moeite om Haller in stelling te brengen en wist eigenlijk geen serieuze kans bij elkaar te voetballen in de eerste helft. Troy Parrott en Ernest Poku kregen nog grote kansen, maar beide aanvallers vonden Barkas op hun weg die zijn ploeg op de been hield.

In de tweede helft viel er nog minder te genieten dan in de eerste. Kansen waren extreem schaars en beide ploegen leken bang om te verliezen. Beide ploegen leken het doordeweekse bekerprogramma in de benen te hebben en dus probeerden zowel Ron Jans als Maarten Martens het tij te keren met een aantal wissels. In de slotfase waren er toch nog wat kansjes voor beide ploegen. Zo stuitte Zico Buurmeester namens AZ van dichtbij op Barkas en scoorde Utrecht bijna via Yoann Cathline die wild over schoot. Zowel Utrecht als AZ maakte in de slotfase weinig aanstalten voor de overwinning, al kreeg invaller David Min in de slotseconde nog een aardige kopkans. Zo eindigde het duel in een teleurstellende 0-0.

Door deze puntendeling geeft Utrecht concurrent Ajax de kans om morgen uit te lopen naar vijf punten en kan ook Feyenoord weer twee punten dichterbij komen. Bovendien profiteert de ploeg van Jans niet van de 3-1 nederlaag van PSV op bezoek bij PEC Zwolle. AZ blijft voorlopig steken op de zesde plaats achter FC Twente dat morgen in actie komt. Dinsdag komt AZ weer in actie in de Europa League tegen AS Roma en speelt het in het weekend in de Eredivisie tegen Sparta. FC Utrecht speelt volgende week uit bij Heracles Almelo.