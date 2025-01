Broederstrijd bij Jong Ajax - Jong PSV resulteert in hilarisch interview

Jong Ajax en Jong PSV stonden maandagavond tegenover elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. Dat betekende ook dat de broers Sean Steur (Ajax) en (PSV), zonen van oud-profvoetballer Johan Steur, tegenover elkaar stonden. Dat zorgde na afloop voor een hilarisch moment.

Het duel tussen de beloftenploegen van beide elftallen werd met 4-0 gewonnen door Jong Ajax. Na afloop stelt de zeventienjarige Sean dat het vreemd was om tegen elkaar te spelen. "Natuurlijk, toen ik hoorde dat hij speelde was ik super blij voor hem. Het zou de eerste keer worden dat we tegen elkaar speelden. Ik vond het leuk om hem te zien en dat is nu ook geweest", vertelt hij tegenover ESPN.

Toch had het zomaar kunnen zijn dat Sean ook voor Jong PSV had gespeeld. De middenvelder leek op weg naar de Eindhovenaren, maar besloot uiteindelijk om zijn handtekening te zetten onder een verbintenis tot medio 2027 in Amsterdam. "Ik heb niet geprobeerd om hem over te halen", zegt Roy, die vanuit de Ajax-opleiding de overstap maakte naar Bayer Leverkusen waarna hij bij PSV terechtkwam. "Ik heb tegen Sean gezegd: volg je gevoel. Als jouw gevoel bij Ajax ligt, dan moet je er volle bak voor gaan."

Sean nam de adviezen van zijn negentienjarige broer mee in de beslissing over zijn toekomst. "Ja, tuurlijk", reageert hij. "Maar je hebt zelf altijd wel een bepaald gevoel. Ik denk dat je dat moet volgen. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt om hier te blijven."

Gebroeders Steur lovend over elkaar

Roy spreekt zijn bewondering uit voor de ontwikkeling van Sean, die zich bij Jong Ajax heeft ontpopt als basisspeler. "Ik vind het ontzettend knap wat hij doet. Hij heeft gelijk zijn stempel gedrukt. Daar ben ik enorm trots op. Het verrast me niet dat het zo snel gaat met zijn ontwikkeling", looft hij zijn jongere broer.

Andersom kan Roy, doelman van Jong PSV, ook rekenen op de complimenten van zijn jongere broer Sean. "Als Roy speelt, laat hij altijd zien dat hij een bepaald niveau heeft. Hij laat altijd een goede indruk achter, heeft een goede uitstraling in het veld. Daar geniet ik van."

Hilarisch moment na afloop

Voordat Sean zich complimenteus uitliet over zijn broer, kwam hij met een nogal bijzondere uitspraak. "Nou Roy, ik ken Roy al superlang", sprak Sean. Daaraan is natuurlijk geen woord gelogen, maar het zorgde vervolgens wel voor een rare gezichtsuitdrukking bij zijn oudere broer.

Grote broer Roy Steur kijkt raar op na een opmerking van zijn kleine broertje Sean Steur 🤨 pic.twitter.com/XxYrvm5n8C — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2025

