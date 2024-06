Spaans toptalent Yamal aan het werk gezet tijdens EK: ‘Hoop dat de leraar me niet in de gaten houdt’

De pas zestienjarige maakt zich op voor zijn eerste eindtoernooi met Spanje. Toch zal de vleugelspeler zich tijdens het toernooi niet volledig op het voetbal kunnen richten: hij heeft namelijk huiswerk te maken.

De kans is zeer groot dat Yamal zondagavond tegen Kroatië in de basis staat. Als de Spanjaard aan spelen toekomt op het EK, zal hij de jongste speler ooit zijn die op een Europese eindronde in actie is gekomen. Het record is momenteel in handen van Vitesse-speler Kacper Kozlowski, die zeventien jaar en 246 dagen oud was tijdens zijn eerste EK-wedstrijd.

Ondanks dat hij hoopt het record te pakken, zal Yamal zich ook op andere zaken moeten richten, zo vertelt hij in gesprek met Diario AS. “Ik heb mijn huiswerk meegenomen omdat ik in het vierde jaar van ESO (de middelbare school in Spanje, red.) zit. Ik volg mijn lessen online en dat gaat goed. Ik hoop alleen dat de leraar me niet in de gaten houdt”, geeft hij lachend aan.

