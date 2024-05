Marco van Basten twijfelt aan Francesco Farioli en vergelijkt hem met Sven Mislintat

Marco van Basten weet niet zo goed wat hij van Francesco Farioli moet denken. Omdat het zo'n onbekende voor hem en vele Nederlanders is, vindt de voetballegende het een groot risico en vergelijkt hij hem met Sven Mislintat.

Tijdens Rondo wordt Van Basten gevraagd wat zijn mening is over de nieuwe trainer van Ajax. "Ik weet het niet, hij ziet er goed uit, frisse baard. Maar ik ken hem niet. Eerst was hij keeperstrainer en vervolgens reservetrainer. Bij Nice heeft hij het redelijk gedaan, dat is in principe wat ik weet." De oud-Ajacied is er niet gerust op dat de club een goede keuze heeft gemaakt. "Ik vind het een groot risico wat Ajax nu heeft genomen. Het is niet een trainer met een lange loopbaan. Je komt best voor een ingewikkeld probleem bij Ajax. Daarvoor heb je wel ervaring en kunde nodig.”

Er wordt ook gekeken naar de rol van Marijn Beuker en Alex Kroes bij de aanstelling van Farioli. "Zo is het ook een beetje gegaan met Mislintat. Ook daar weet je niet precies hoe het zit. Je hoopt maar dat dat soort mensen goede beslissingen maken. Wij zijn geen professionals die zich bezighouden met het aan- en verkoopbeleid van spelers zoals scouts. Datzelfde zijn we ook niet van trainers. Slot en Bosz hebben we natuurlijk al een tijdje kunnen beoordelen. Deze man ken ik niet. Zij zullen hun argumenten wel hebben, ik hoop dat ze gelijk hebben."

Tijdens zijn presentatie had Farioli goede teksten, maar ook dat zegt volgens Van Basten nog lang niet alles. "Dat hij de Cruijff-filosofie aanhangt, prima. En dat hij van aanvallend voetbal houdt, dat zeggen we hier ook allemaal. Dat zegt niks." Ruud Gullit weet wel waarom de Italiaan dit soort uitspraken deed. "Hij zegt gewoon iets wat de mensen willen horen."

