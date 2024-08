Fitz-Jim toont zich nederig en vindt dat concurrent meer aanspraak maakt op basisplaats

ziet zichzelf op dit moment nog niet als basisspeler bij Ajax, zo heeft de middenvelder van de Amsterdammers eerlijk toegegeven op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen het Poolse Jagiellonia Białystok (3-0). Dat Fitz-Jim er zo naar kijkt, heeft mede te maken met de prestaties van .

Fitz-Jim krijgt van Ajax-trainer Francesco Farioli de nodige kansen in de eerste fase van dit seizoen en betaalde dat donderdagavond uit met een doelpunt tegen het Poolse Jagiellonia Białystok. Na afloop van de gewonnen wedstrijd van de Amsterdammers krijgt Fitz-Jim van ESPN-verslaggever Christian Willaert de vraag of hij zich op dit moment al basisspeler voelt in de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige voetballer stelt zich vervolgens nederig op.

"Dat is lastig. Als je Berghuis vorige week zag spelen... Hij speelde echt heel goed", doelt de middenvelder op de uitwedstrijd van Ajax tegen Jagiellonia Białystok, waarin Berghuis uitblonk: "Ik zou ook samen met hem kunnen spelen, maar ik zou niet met honderd procent zekerheid zeggen dat basisspeler ben. Of ik bescheiden ben? Een beetje, denk ik", zegt Fitz-Jim.

De middenvelder van Ajax kon Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder in ieder geval wel bekoren: “Fantastisch, die is eigenlijk de hele wedstrijd al bezig met ballen veroveren op het middenveld. Hij is gelijk vooruit aan het kijken, denkt vooruit, loopt goed de ruimte in en maakt hem beheerst af. Hij schiet hem echt beheerst binnen", doelt Bergwijn op de treffer van het jeugdproduct van Ajax: "Wat Bergwijn nalaat, doet hij wel.”

Francesco Farioli is nog geen drie maanden bezig met zijn ‘project’ bij Ajax, maar hij houdt de gemoederen al flink bezig.