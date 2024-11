Guidetti vlak voor Man City - Feyenoord: 'Ik zeg dit niet omdat het Nederlandse tv is, maar...'

juicht woensdagavond voor Feyenoord in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. De spits heeft een verleden bij beide clubs en beleefde in dienst van Feyenoord het beste seizoen uit zijn loopbaan.

De 32-jarige Zweed stond tussen 2010 en 2015 onder contract bij Manchester City, maar kwam in die periode niet verder dan één League Cup-optreden. Hij werd verhuurd aan vijf verschillende clubs, waaronder Feyenoord, waarvoor hij in het seizoen 2011/12 erg succesvol was met 20 doelpunten in 23 wedstrijden. Feyenoord heeft altijd een plek in zijn hart gehouden. In gesprek met ESPN vertelt de spits, momenteel onder contract bij AIK, dat hij dinsdagavond voor Feyenoord is.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zeg het niet omdat het Nederlandse televisie is, maar mijn voorkeur ligt bij Feyenoord. Ook omdat ze de underdogs zijn, je moet altijd voor de underdogs zijn”, stelt Guidetti. “Feyenoord heeft mijn hart nooit verlaten en het voelt alsof de supporters mij ook nooit zijn vergeten.” De aanvaller dicht Feyenoord een kans toe tegen Manchester City, dat de laatste vijf officiële wedstrijden verloor. “Ze hebben honderd procent een kans, want Manchester City zit in een moeilijke periode.”

LEES OOK: Tim Hofman onthult nieuwe BOOS-aflevering over Feyenoord

Guidetti, die als eregast aanwezig is bij de wedstrijd, spreekt de supporters van Feyenoord bovendien direct toe in een video op de socialmediakanalen van de Rotterdamse club. “Hallo alle Feyenoord-supporters, John Guidetti hier. Ik wil jullie het beste wensen voor vanavond. Ik hoop dat jullie een goed resultaat neerzetten tegen Manchester City. Ik wil jullie bedanken voor al de liefde die jullie mij hebben gegeven al die jaren. Het betekent veel voor mij. Door dik en dun, als ik een moeilijke tijd doormaakte, waren jullie er voor mij. Ik zal jullie nooit vergeten. Ik zal altijd van jullie houden”, zegt Guidetti in de door Feyenoord gepubliceerde video. De club schrijft erbij: “Dankjewel John, wij houden ook van jou.”