NRC onthult innige relatie Justin Bijlow met veroordeelde supporter van Feyenoord

In het artikel van NRC Handelsblad en de uitzending van BOOS over de supporterscultuur bij Feyenoord wordt beweerd dat warme banden onderhoudt met een prominent lid van de harde kern van Feyenoord. Het gaat om Cheverno van A., die zelf niet inhoudelijk wil reageren op de beweringen in het artikel.

Van A. is meerdere malen in opspraak gekomen vanwege crimineel en antisociaal gedrag. Tijdens de finale in Tirana bracht hij een Hitlergroet en speelde hij een rol in de verspreiding van spandoeken met discriminerende en beledigende teksten. Hij werd hiervoor veroordeeld tot een korte celstraf en een stadionverbod, maar wist ondanks dit verbod later toch toegang te krijgen tot De Kuip en zelfs tot besloten clubactiviteiten.

Van A. is bevriend met Feyenoord-keeper Bijlow en verscheen op foto’s bij de contractverlenging van de keeper (destijds had Van A. al een gebiedsverbod voor De Kuip tijdens wedstrijddagen) en bij een besloten feest na de winst van de KNVB-beker in 2024. Op dit feest ging hij onder meer op de foto met assistent-trainer John de Wolf en andere spelers. Daarnaast lijkt hij een voorkeursbehandeling te genieten binnen de supportersorganisatie van Feyenoord. Zo werd hij op sociale media getagd door de Supporters Liaison Officer (SLO) die nauw betrokken is bij het organiseren van supportersfeesten.

Opvallend is verder dat Van A. een maand voor de Champions League-wedstrijd tegen Girona al in het stadion van de Spaanse club was. Hij was daar samen met de Supporters Liaison Officer en met Damian K., die volgende week voor de rechter moet verschijnen voor de mishandeling van een scheidsrechter bij een supportersvoetbaltoernooi in De Kuip. Foto’s tonen dat de twee leden van de harde kern toegang hadden tot exclusieve delen van het stadion in Girona, wat wijst op een mogelijk officiële rol of samenwerking met Feyenoord. De club wil niet toelichten wie zijn reis heeft betaald.

Van A.'s aanwezigheid bij clubactiviteiten en de tolerantie voor zijn gedrag staan symbool voor de complexe relatie tussen Feyenoord en de harde kern. Ondanks zijn criminele verleden en veroordelingen blijft hij een prominent figuur in de supporterscultuur rondom de club. Critici, waaronder oud-burgemeester Aboutaleb en Paul van Dorst, benadrukken dat Feyenoord hiermee hooligans een podium biedt en onvoldoende optreedt tegen problematische elementen. Deze aanpak ondermijnt volgens hen de geloofwaardigheid van de club in de strijd tegen antisociaal gedrag en criminaliteit.

Reactie van Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

