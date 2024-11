Brian Priske reageert op BOOS-uitzending over Feyenoord

Brian Priske heeft zich vrijdagmiddag, op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard (zaterdag), kort uitgelaten over de uitzending van BOOS. Feyenoord ligt onder vuur na de aflevering van BOOS, het YouTube-programma van Tim Hofman, waarin wordt ingegaan op ernstige misstanden binnen de club.

Er wordt beweerd dat leden van de harde kern van de supporters betrokken zijn geweest bij geweldsincidenten, antisemitisme en homofobie. De club zou in sommige gevallen geprobeerd hebben juridische stappen tegen deze leden te voorkomen.

Reactie Feyenoord-trainer Priske op BOOS

Priske wordt tijdens de persconferentie geconfronteerd met de commotie rondom zijn club. “In het algemeen hebben we er over gesproken en misschien hebben de spelers er onderling over gesproken in de kleedkamer. Natuurlijk praten we erover met de technische staf en ik denk dat dat logisch is, maar aan het eind van de dag ben ik hier als een coach voor het voetbalelftal”, begint de Deense oefenmeester.

“Ik focus me op de zaken waar ik invloed op uitoefen. Dat is op het veld. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen tevreden is en zijn werk blijft doen”, sluit Priske af.

