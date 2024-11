Johan Derksen: 'Feyenoord was de ergste club van Nederland, ik was doodsbang'

Johan Derksen kijkt niet op van de berichtgeving van BOOS en NRC Handelsblad over Feyenoord. De analist van Vandaag Inside weet dat de club al decennialang worstelt met supportersgeweld: toen hij werkzaam was bij Voetbal International ging hij met angst naar De Kuip. René van der Gijp denkt echter dat de problemen bij Feyenoord niet per se groter zijn dan bij andere clubs.

“Dit is overal”, reageert Van der Gijp donderdagavond. “Dit programma had hij ook bij ADO Den Haag of FC Utrecht kunnen maken.” Derksen antwoordt: “Feyenoord is wel het ergste. Ik heb 39 jaar bij Voetbal International gewerkt en ik was doodsbang als ik naar Feyenoord moest. Dan reed je binnen met de knopjes van de deuren naar beneden, want als je stil stond bij een zebrapad haalden ze je zo uit de auto. Na afloop wachtte je in de perszaal en kijk je uit het raam tot iedereen weg is en rende je snel naar de parkeerplek. Je was je leven niet zeker, het was verschrikkelijk.”

Derksen weet dat de angst ook bij de club leeft. “Ze zijn bang. Iedereen is bang. Het bestuur, de spelers… En terecht hoor. Vroeger werden bij de voorzitter van ADO Den Haag iedere zondag de ruiten ingegooid.” De reactie van Feyenoord, waarin de club benadrukt discriminatie te bestrijden en het eigen supportersbeleid verdedigt, maakt weinig indruk op hem. “Bühnepraat. Naar buiten uit mooi weer spelen. Ze pakken ze nooit aan, want ze durven het gewoon niet. Als die gasten een raar feest organiseren, draven de mensen van de club slaafs op, want anders hebben ze weer een probleem.”

Van der Gijp is niet zo overtuigd van de ernst van de problematiek. “Maken we het niet wat te groot? De supporters van Lazio en Lech Poznan en Rode Ster Belgrado zijn echt erger.” Derksen reageert: “Feyenoord is er wel erg makkelijk in om het glad te strijken, terwijl het een plaag is voor de club. Het was in mijn tijd, en dan spreek ik over bijna veertig jaar lang, de gevaarlijkste club van Nederland.”

Reactie van Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

VIDEO - Johan Derksen reageert op BOOS-aflevering over Feyenoord

