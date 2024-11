Er gebeurt iets zeer opmerkelijks met Vandaag Inside: 'Dit is echt ongelooflijk'

De kijkcijfers van Vandaag Inside zijn enorm gestegen sinds de rel tussen Johan Derksen en Wilfred Genee. Aran Bade, journalist bij RTV Boulevard, noemt het 'ongelooflijk' en ziet dat het programma baat heeft bij controverse.

"Het is ongelooflijk. Het heeft het programma geen windeieren gelegd, maar ze hebben het juist nodig gehad", vertelt Bade in de uitzending van RTL Boulevard: "Dat klinkt heel raar. De kijkcijfers stijgen, maar Wilfred heeft ook een wat rustigere manier van praten gevonden", valt de journalist op. "Dit heeft hij misschien ook gewoon nodig gehad. Ook dat hij Johan even een keer heeft gebeld en gesproken, voordat de camera's aan zijn gegaan. Ze hebben afgesproken dat er drie onderwerpen voor Johan besproken moeten worden en Wilfred moet eerder in de studio zijn", legt Bade uit.

"De rel heeft veel invloed op de kijkcijfers. Ze zaten onder achthonderdduizend voor die rel. Sinds maandag 4 november, toen hij wegliep, gingen die cijfers omhoog. Het is alleen maar gestegen. Ze hebben er echt heel veel baat bij gehad", ziet Bade, die Genee ook nog sprak over de toekomst van Vandaag Inside. Daar wilde de presentator niet al te veel over kwijt.

De presentator beschikt met Derksen en René van der Gijp over een aflopend contract: “Als dat betekent dat het aan het einde van het seizoen stopt, dan stopt het”, zegt Genee, die hier nu nog niet over na wil denken: “We moeten echt gaan voelen of dat nog kan. Dat geldt voor ons allemaal, dus ook voor mezelf. Ik merk aan mezelf dat ik daar nu even niet over na wil denken.”