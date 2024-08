Salzburg ziet in aanloop naar tweeluik met FC Twente opnieuw sterkhouder vertrekken

Red Bull Salzburg ziet opnieuw een belangrijke vertrekken in de aanloop naar het treffen in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Twente. Nadat eerder Strahijnja Pavlovic de Oostenrijkse topclub verliet, heeft de club nu verkocht aan Real Sociedad.

De 21-jarige middenvelder, die afgelopen seizoen in 32 officiële duels vijfmaal trefzeker was en negen assists gaf, tekent bij de Spaanse subtopper een contract tot medio 2029. Met de overgang van Susic naar Real Sociedad is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid, weet Fabrizio Romano.

Eerder deze week verkocht Red Bull Salzburg centrale verdediger Pavlovic aan AC Milan voor een bedrag van achttien miljoen euro. Het vertrek van Sucic zorgt ervoor dat in korte tijd de tweede sterkhouder van de ploeg van trainer Pepijn Lijnders in korte tijd vertrekt, en dat enkele dagen voor de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Twente.

Daarnaast kan Lijnders ook geen beroep doen op aanvallende middenvelder Oscar Gloukh. De Israëliër neemt met zijn land deel aan de Olympische Spelen in Parijs. Gloukh was afgelopen seizoen in 29 duels namelijk goed voor vijftien assists in de Oostenrijkse competitie, waarmee hij zich tot assistkoning kroonde. Ook wist hij nog zeven keer zelf het net te vinden.

FC Twente ziet ook sterkhouder vertrekken

Ook FC Twente raakte een steunpilaar kwijt: aanvoerder Robin Pröpper maakte donderdag de overstap naar het Schote Rangers FC. De ploeg van trainer Joseph Oosting heeft nog geen vervanger aangetrokken voor de 30-jarige verdediger, waardoor het aannemelijk lijkt dat Alec van Hoorenbeeck of Max Bruns Pröpper zal vervangen tegen Red Bull Salzburg.

