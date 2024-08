Theo Janssen sneert: ‘Bizar, daarom is FC Twente ook groter dan Ajax’

Theo Janssen bewaart uitstekende herinneringen aan zijn periode bij FC Twente, zo laat hij weten in een groot interview tegenover Tubantia. De oud-middenvelder speelde drie seizoenen in Enschede en behaalde grote successen, maar vertrok uiteindelijk met tegenzin naar Ajax.

Met Janssen in de gelederen werd Twente landskampioen, twee keer tweede en bekerwinnaar. “Dat is toch ongelooflijk?”, vraag de 43-jarige af. “Dat we 2-2 speelden tegen de Champions League-winnaar (Internazionale, red.) was ook niet verkeerd, trouwens. We zaten in een poule met Werder Bremen en Tottenham Hotspur en werden derde, waarna we de kwartfinale van de Europa League nog haalden. Doe ons dat nu nog maar eens na”, vervolgt de analist.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Robin Pröpper tekent bij Rangers en verklapt welke twee spelers hij al sprak

Dat Janssen het uitstekend naar zijn zin had in de Grolsch Veste, laat hij maar wat duidelijk blijken. “Ik heb me in me kapot gelachen bij Twente. Ik voelde me er enorm thuis. Twente is een grote club met een geweldig stadion, geweldige supporters, geweldige sponsoren en ga zo maar door”, zegt de voormalig middenvelder, die zag dat de betrokkenheid enorm was in de regio.

LEES OOK: Theo Janssen vol angst: ‘Duidelijk dat de zorgen niet heel groot, maar gigantisch zijn’

“Als je naar het stadion reed zag je al die bussen uit de regio. Bizar. Ik heb twee jaar bij Ajax gespeeld, maar de houding van de mensen daar is zo anders. In mijn beleving was Twente daarom ook groter dan Ajax. Ik heb bij Ajax ook nooit dat gevoel van Twente gehad”, zegt Janssen. De geboren Arnhemmer speelde in seizoen 2011/12 bij Ajax. In seizoen 2012/13 keerde hij alweer terug bij Vitesse, de club waar hij doorbrak in het Nederlandse voetbal. "Het liefst was ik nog vier, vijf jaar gebleven om daarna af te sluiten bij Vitesse. Het liep iets anders. Ik ging naar Ajax en na een jaar keerde ik terug bij Vitesse, waarna ik ben gestopt", sluit de oud-voetballer af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Berghuis tegen Vahle: 'Ik snap je vraag, maar het is niet netjes als ik antwoord geef'

Steven Berghuis kan na FK Vojvodina - Ajax geen antwoord geven op een vraag van Noa Vahle.