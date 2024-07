Theo Janssen vol angst: ‘Duidelijk dat de zorgen niet heel groot, maar gigantisch zijn’

Het wegvallen van Guus Franke als mogelijke overnamekandidaat van Vitesse zorgt ervoor dat de zorgen bij Vitesse nu gigantisch zijn, aldus Theo Janssen. De oud-middenvelder, die nu actief is als scout bij de Arnhemmers, is dan ook vrij angstig over de toekomst van ‘zijn’ Vitesse.

Janssen zit als analist aan tafel bij de NOS voor de wedstrijd tussen Frankrijk en België, waarbij presentatrice Rivkah op het Veld vroeg of hij door de situatie bij Vitesse eigenlijk liever niet aan tafel had gezeten. “Dat niet zo zeer, maar dat het lastig is dat klopt wel", erkent hij. “Ik heb denk ik anderhalf uur aan de telefoon gehangen met verschillende mensen om te checken of het klopte, maar de bevestiging kwam al vrij snel bij mij.”

Artikel gaat verder onder video

Janssen geeft aan dat het ‘heel lastig’ is om te zeggen wat er nu gaat gebeuren bij Vitesse. “Ze hebben nu nog zo'n zeven uur (tot maandagavond 23.59 uur, red.) om wat dingetjes op papier te krijgen. Maar als je laatste geldschieter wegvalt dan is het duidelijk dat de zorgen niet heel groot maar gigantisch zijn. De angst zit er bij mij nu ook wel in.”

Vaker slecht nieuws voor Arnhemmers

Vitesse heeft de afgelopen weken wel vaker slecht nieuws gehad, weet ook Janssen. “Elke keer was er wel hoop dat er iemand op zou staan en dat er vrij snel wel iemand was die misschien zou gaan instappen. Maar als nu vlak voor de deadline je investeerder wegvalt, die toch wel goede ideeën had en waarvan het toch wel leek dat hij het samen met Vitesse weer wilde gaan opbouwen, dan is het logisch dat er heel veel onrust is nu.”

Volgens Janssen staan de Arnhemmers dan ook spannende uren te wachten. “Ik ben ook benieuwd wat er in de komende uren gaat gebeuren en of er nog iets uit de hoge hoed getoverd wordt. Ze zeggen wel dat het niet voorbij is tot het echt voorbij is, maar dat het heel moeilijk wordt dat is wel duidelijk”, besluit hij het onderwerp.

