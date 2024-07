'Mokerslag voor Vitesse: overnamekandidaat Guus Franke trekt zich terug'

Vitesse heeft maandagmiddag een flinke klap te verwerken gekregen. Guus Franke van Axiom Partners, de enige overgebleven kandidaat om de Arnhemse club over te nemen heeft zich teruggetrokken, meldt De Telegraaf op basis van meerdere bronnen binnen de club. Dit is voor de Arnhemmers een gigantische tegenvaller, aangezien vandaag de deadline is voor het inleveren van stukken voor de commissie van beroep om de proflicentie te behouden.

Het is niet duidelijk waarom de laatst overgebleven overnamekandidaat heeft besloten zich terug te trekken uit het overnameproces. Wel had Vitesse op zijn hoop gevestigd op de van oorsprong Gelderse zakenman. Eerder al haakten andere kandidaten als Maasbert Schouten, Michael van de Kuit van stadioneigenaar Nedstede en de Amerikaanse zakenman Frank McCourt, eigenaar van Olympique Marseille, af.

Het afhaken van Franke is voor de Arnhemmers een flinke dreun. Daarbij is het nog maar de vraag wat de Arnhemmers nu nog kunnen doen om het vege lijf te redden. De deadline om stukken in te dienen voor het beroep is vanavond. De licentiecomissie van de KNVB heeft op 25 juni laten weten om de proflicentie van Vitesse per 9 juli in te trekken. De club van trainer John van de Brom maakte direct kenbaar in beroep te gaan tegen dit besluit.

Algemeen directeur ad interim Ed Reijntjes was eerder nog vol vertrouwen over het beroep, mede doordat Guus Franke zich aandiende als mogelijke overnamekandidaat. Zondag is de club dan ook van start gegaan met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, omdat er de hoop was gewoon van start te kunnen gaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Nog meer onheil

Naast het verlies van de proflicentie staat Vitesse mogelijk nog meer onheil te wachten. Zo kwam vorige week vrijdag naar buiten dat ook een faillissement ontzettend dichtbij is. Zodra het geld van de Arnhemmers op is, kan de club geen salarissen en andere rekeningen meer betalen. "De situatie is nu heel zorgelijk, er is bijna geen geld meer. We hebben op korte termijn een kapitaalinjectie nodig", aldus Reijntjes.

Laatste strohalm

Volgens het Algemeen Dagblad probeert Vitesse nu een laatste strohalm te grijpen. De Arnhemmers zouden via-via opnieuw contact hebben gezocht met Van de Kuit voor een directe overname. De ondernemer onderzocht eerder al de mogelijkheden om te bieden op de clubaandelen, maar besloot daar om een aantal redenen vanaf te zien. Het is niet bekend hoe Van de Kuit tegenover deze nieuwe poging van Vitesse staat.

