Na licentieverlies dreigt ook spoedig faillissement voor noodlijdend Vitesse

Vitesse is heel dicht bij een faillissement. De Arnhemmers, van wie de proflicentie dinsdag werd ingetrokken, kunnen nog ongeveer anderhalve week vooruit met het beschikbare geld, zo meldt De Telegraaf.

Zodra het geld bij Vitesse op is, kan de club de salarissen en andere rekeningen niet meer betalen. De financiële problemen bij de Arnhemmers zijn al langer gaande en zijn één van de redenen waarom de licentie dinsdag werd ingetrokken door de KNVB. Doordat Vitesse in beroep gaat tegen die beslissing, zal de club het langer dan anderhalve week vol moeten houden in afwachting van die beslissing.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes werkt momenteel hard aan een oplossing. Daarvoor is hij druk in gesprek met Guus Franke, de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. Toch houden de Arnhemmers er rekening mee dat ze een faillissement moeten aanvragen, zo laat de bestuurder weten op een persconferentie.

"Dat is heel zorgelijk", stelt Reijntjes. "We hebben de salarissen nog betaald, maar we hebben ook betalingsverplichtingen aan andere partijen, zoals de belastingdienst. De situatie is nu heel zorgelijk, er is bijna geen geld meer. We hebben op korte termijn een kapitaalinjectie nodig." De bestuurder steekt ook de hand in eigen boezem over het feit dat Vitesse de licentie niet heeft gekregen. "Dat dat nu niet is gelukt, kunnen we alleen onszelf verwijten. Wij hebben de kansen en de tijd gehad om alles voor elkaar te krijgen."

